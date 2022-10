PSG - OM : Kylian Mbappé rompt le silence et dément tout

En zone mixte après le match du PSG contre l’OM, Kylian Mbappé a démenti toutes les rumeurs qui circulaient à son sujet ces derniers jours.

Au sortir d’une semaine très agitée, et durant laquelle son nom a fait la une de tous les journaux, Kylian Mbappé a pris la parole. L’attaquant français s’est présenté devant les journalistes après le Classique remporté contre l'OM (1-0) pour nier tout ce qui se dit à son sujet. Il a assuré de manière on ne peut plus claire qu’il n’a pas demandé à quitter le PSG en janvier prochain.

Mbappé s’est dit surpris par les rumeurs le concernant

"Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. C’est complètement faux", a tonné le numéro 7 parisien, précisant aussi qu’il ne savait pas du tout d’où ses bruits venaient. Il a même dit qu'il était étonné quand il a appris ce qui se disait dans les médias : "L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin à cette information."

A la question pourquoi n’avait-il pas communiqué plus tôt, le Bondynois a déclaré qu’il « ne pouvait pas s’éparpiller » et qu’il devait d’abord « penser à son football ». Il comprend en revanche que dans un club comme Paris tout est amplifié, et c’est pour cette raison qu’il n’a pas jugé de bon réagir.

Mbappé n’est pas fâché contre le PSG

Mbappé a aussi été questionné sur l’autre affaire qui le concerne, à savoir les « trolls numériques ». S’il n’a pas répondu directement à la question, il a affirmé qu’il n’était « pas fâché » contre son club.

Il a par ailleurs confié qu’il n’y a pas de discussion en privé avec Nasser Al-Khelaifi. La seule fois où il l’a vu depuis que le scandale a éclaté c’était ce dimanche avant le match. Le président parisien était venu souhaiter bonne chance à l’équipe.