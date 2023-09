PSG - OM : Kolo Muani ou Gonçalo Ramos en pointe ? Une tendance se dégage

Luis Enrique, le coach du PSG, doit choisir l’attaquant qui occupera la pointe face à l’OM. Une tendance semble se dégager.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a pu dégager une équipe type, en voyant ses troupes à l’œuvre lors des premières rencontres de l’exercice. Il n’a désormais plus beaucoup d’incertitudes, si ce n’est pour le poste d’attaquant de pointe.

Luis Enrique a tranché entre les deux avant-centres

Ce dimanche, pour le grand choc contre l’OM, le technicien espagnol va devoir choisir entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Lors de l’entrainement d’avant-match, il n’y a eu aucune indication car il n’y a pas eu de mise en place de la part de l’entraineur. Néanmoins, il semblerait que le technicien espagnol a bien tranché.

Son choix se serait porté sur l’international tricolore selon plusieurs concordantes. L’ancien de l’Eintracht avait déjà été aligné d’entrée contre Dortmund il y a cinq jours et il ne s’est pas trop montré à son aise. Malgré cette prestation moyenne, son coach a donc décidé de lui redonner sa chance. Au grand dam de Gonçalo Ramos, qui démarrera donc sur le banc.

L’attaque parisienne sera donc 100% française, puisque Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont de nouveau titularisés. Le trio tarde à exploser, mais c’est en enchainant les matches ensemble que les internationaux tricolores vont pouvoir créer des automatismes et des affinités techniques.

Concernant le reste du onze parisien, il reste inchangé. C’est du grand classique. Alors qu’il était légèrement incertain, Lucas Hernandez va bien pouvoir tenir sa place sur le flanc gauche de la défense. Achraf Hakimi sera son pendant à droite et l’axe est toujours composé de Marquinhos et de Skriniar. Dans l’entrejeu, on fait confiance à la triplette qui donne satisfaction en ce moment : Zaïre-Emery, Ugarte et Vitinha.