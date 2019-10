PSG-OM, André Villas-Boas : "Notre grand héros de ce match, c'est Amavi"

L'entraîneur marseillais est revenu sur le Classique largement perdu contre le PSG dimanche (0-4) en mettant en avant la performance de son défenseur.

Avant le 16e de finale de mercredi soir à , André Villas-Boas est revenue sur la déconvenue marseillaise dimanche soir avec une lourde défaite (0-4) contre le en . L'entraîneur portugais a tenu dans cette déroute collective à mettre en avant une performance individuelle, celle de Jordan Amavi, entré en jeu à la place de Maxime Lopez à la mi-temps.

Régulièrement pointé du doigt, le défenseur de l'OM a répondu présent selon AVB. "Le grand héros de ce match pour moi, c'est Amavi. Il était critiqué par tous et, entrer dans un match alors que ton équipe perd 4-0... Il a eu une très bonne attitude, c'est un signe positif à retenir de ce match."

"Maintenant, on retrouve les adversaire de notre Ligue"

L'ancien coach de et de Porto souhaite par ailleurs tourner la page de ce Classique qui a tourné à la correction. "On a raté notre première mi-temps au Parc, il y a des buts qu'on aurait pu éviter, on reste avec un peu de douleur sur ça (...) Ce match est fini, ce n'est pas le même championnat, rien ne m'intéresse au PSG. Maintenant, on retrouve les adversaire de notre Ligue."

Pour le déplacement en Principauté, Villas-Boas sera privé de Dario Benedetto, suspendu, et espère voir son plan de jeu se concrétiser un peu plus sur la pelouse de Louis II. "On continue à chercher notre style de jeu. Mais l'absence de quatre matchs de Payet a mis en stand-by notre projet de jeu. La priorité aujourd'hui plus que le jeu ce sont les résultats. On n'a pas le temps à l'entrainement cette semaine."