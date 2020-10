PSG-OM, Alvaro Gonzalez en remet une couche sur Neymar

Non-sanctionné suite aux incidents du Classico, Alvaro Gonzalez a reproché le comportement du Brésilien et assure n’être pas raciste.

Suite à la décision de la LFP de ne pas sanctionner Alvaro Gonzalez et Neymar, le dossier Classico devait être clos et la page enfin tournée. C’était sans compter sur le défenseur marseillais qui a livré publiquement sa version des faits à une radio espagnole, Onda Cero. L’ancien de est revenu sur les incidents durant cette rencontre et ne digère toujours pas les accusations de racisme de la star du PSG.

"Nous avons passé un mauvais moment, pas seulement moi, ma famille et mon environnement. Si je lui avais dit quelque chose, cela serait apparu dans toutes les caméras."

Malgré certaines images où le langage labiale lui aurait bien fait dire des propos racistes, Alvaro Gonzalez n’a pas été sanctionné et estime que c’est la bonne décision. Pour lui, le non-match de Neymar a joué sur ces accusations.

"J'étais supérieur à Neymar dans ce match, je l'ai fait sortir de ses gonds et il a été impuissant ce jour-là. Il faut savoir digérer les défaites, il faut savoir perdre et savoir quand les choses ne sont pas bien faites."

Alvaro et Neymar n'ont pas été sanctionnés

Pour remettre de l’huile sur le feu, le défenseur marseillais sait donc y faire mais peut-on vraiment lui en vouloir si les accusations de racisme sont fausses ? En tout cas, il y a bien eu des échanges d’amabilité entre les deux joueurs et Alvaro Gonzalez l’a confirmé.

"Neymar m'a dit qu'il gagnait en un jour ce que je gagne en un an, et c'est vrai. Je lui ai dit que j'étais très content de mon salaire.Tout le match de Neymar ce jour-là était regrettable, plein de provocations."

"Je n'ai fait aucune insulte raciste, je ne permettrai pas que ma carrière de footballeur et que ma personne soient humiliées. Neymar ne mérite rien de moi, ni mon respect ni rien."