PSG - OL : Luis Enrique s'enflamme après une victoire maîtrisée

Une victoire éclatante, un coach ravi : après PSG-Lyon (3-1), Luis Enrique s'est confié sur les clés du succès.

Le PSG a frappé fort dimanche soir en s’imposant avec autorité contre l’Olympique Lyonnais (3-1). Une prestation maîtrisée qui a ravi Luis Enrique, venu livrer ses impressions au micro de DAZN après la rencontre.

"Un match plein, suivant nos principes"

Pour l’entraîneur espagnol, le match contre Lyon a été l’un des plus accomplis depuis son arrivée au club. "On a vu un match plein, suivant nos principes. On peut dire que Lyon n'a pas perdu depuis longtemps. Mais on a eu beaucoup d'occasions et on a mérité notre victoire", a-t-il déclaré, visiblement satisfait du visage affiché par ses joueurs.

Interrogé sur la dynamique du PSG à l’approche de la fin de l’année, Luis Enrique a tenu à rappeler sa vérité : "Si on parle de prestation, je suis content de tous les matches, même ceux de la Champions League. Mais c'est comme ça le foot, on n'a pas toujours eu les résultats qu'on méritait."

L'article continue ci-dessous

AFP

Luis Enrique salue Désiré Doué

Le coach espagnol n’a pas manqué de mentionner la performance de Désiré Doué, une des surprises de la soirée. "Il est jeune, il a beaucoup de qualités. Avec le ballon et sans le ballon, il est capable de s'impliquer pour l'équipe." Une déclaration qui met en avant l’importance de la contribution collective, un leitmotiv sous l’ère Enrique.

Vitinha : "On a bien respecté le plan"

Auteur d’un superbe but, Vitinha a également salué la réaction de l’équipe en seconde période. "La clé, c'était la réaction après la mi-temps. On a bien respecté le plan du coach, et on aurait même pu marquer plus."

Avec cette victoire convaincante, le PSG envoie un message fort à ses adversaires, confirmant son ambition de ne rien lâcher sur la scène nationale.