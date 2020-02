PSG, Neymar titulaire dans un 3-4-3 face à Dortmund

Thomas Tuchel a dévoilé le onze qui va débuter contre Dortmund ce mardi soir en 8es de finale aller de la Ligue des champions.

Face au pouvoir offensif du , entrevu cette saison en , Thomas Tuchel, ancien coach des Borussen, a pris ses précautions.

Dortmund-PSG : Neymar, le retour du patron

Le technicien allemand a décidé d'opter pour un système en 3-4-3, avec des couloirs doublés pour plus d'imperméabilité. Meunier et Kurzawa deviennent ainsi des pistons dans cette mise en place tactique.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Verratti et Gueye sont installés au milieu devant une défense à trois éléments, composée du trio Marquinhos, Thiago Silva et Kimpembe. Devant, on retrouve un trio plus familier, avec Neymar, Mbappé et Di Maria, qui sera chargé de planter quelques précieuses banderilles dans ce match aller.

La composition officielle du PSG : Navas - Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe - Meunier, Gueye, Verratti, Kurzawa - Di Maria, Mbappé, Neymar.

Juan Bernat, Ander Herrera et Marcin Bulka sont en tribune