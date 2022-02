PSG - Neymar : "J'étais destiné à jouer pour le Real Madrid"

La superstar du Paris Saint-Germain, Neymar, a révélé qu'il était prêt à jouer pour le Real Madrid lorsqu'il était encore un jeune joueur, mais qu'il a décidé de ne pas rejoindre les géants espagnols parce qu'il avait le "mal du pays". Neymar est largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, ayant appris son métier à Santos avant de remporter la Liga et la Ligue des champions à Barcelone aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez.

Un essai au Real Madrid à 10 ans

Le PSG a battu le record mondial des transferts en signant le Brésilien pour 222 millions d'euros en 2017 et il est également le deuxième meilleur buteur de l'histoire de son pays derrière Pelé, mais il a maintenant confirmé qu'il a refusé la chance de jouer pour le Real Madrid dans sa jeunesse. Neymar aurait sûrement connu un succès similaire s'il avait choisi de commencer sa carrière à Santiago Bernabeu, où il a fait un essai prolongé, mais il n'était pas prêt à quitter son Brésil natal au début de son adolescence.

PSG : La MLS ne veut pas de Neymar

"Quand j'avais 10 ans, le Real Madrid m'a invité à faire un essai. J'étais ravi, j'étais tellement heureux, je regardais leurs entraînements. C'était à l'époque des Galacticos. J'ai regardé leur match", a déclaré le joueur de 30 ans au podcast Fenomenos. "J'ai regardé un match et je pense que tous les buts ont été marqués par des Brésiliens. Je pense que deux par Ronaldo, un par Robinho et un coup franc de Julio Baptista et un autre par Roberto Carlos".

Neymar avait rencontré Sarabia au Real Madrid

"Après le match, j'ai eu une photo avec eux tous. J'étais aux anges. Je suis resté là-bas une semaine, pour l'essai. Cela a duré quatre ou cinq jours. Le cinquième jour, ils voulaient m'emmener à un championnat qui se déroulait à Barcelone, la MIC Cup, mais j'ai abandonné. J'avais vraiment le mal du pays et je voulais rentrer chez moi. Tout était pratiquement prêt pour que je joue au Real Madrid, mais je suis rentré", a ajouté l'international brésilien.

Neymar a deux destinations en tête

L'article continue ci-dessous

Neymar a ajouté 10 trophées nationaux supplémentaires à sa collection depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain, et a également aidé le club francilien à atteindre sa toute première finale de Ligue des champions en 2019-20. L'ancienne star du FC Barcelone a lutté contre des problèmes de forme physique tout au long de son passage au Parc des Princes, mais a tout de même réussi à marquer 91 buts en 132 apparitions pour le club à ce jour.

Neymar n'a pas de regrets sur la façon dont sa carrière s'est déroulée, mais il s'est souvenu de son bref passage à Madrid à son arrivée en France lorsqu'il a retrouvé Pablo Sarabia, qui a commencé son parcours professionnel dans l'académie des Blancos. "C'est drôle parce que j'ai rencontré Pablo Sarabia en jouant au PSG et il était là aussi au Real Madrid à l'époque", a-t-il ajouté. "Il se souvient de tout, que j'étais là pour quelques jours et que je suis parti".