PSG - Neymar et Alphonse Areola bien présents à l'entraînement

Alors qu'un accord entre le PSG et le FC Barcelone serait imminent, Neymar est bien présent à l'entraînement ce jeudi. Tout comme Alphonse Areola.

Alors que les dernières informations liées au mercato se font de plus en plus pressantes, le est à l'entraînement en ce jeudi après-midi pour préparer la rencontre de vendredi soir face au . Ainsi, alors que le dénouement apparaît imminent en vue d'un éventuel départ du Brésilien Neymar vers le , le principal intéressé est néanmoins bien présent sur les terrains du centre d'entraînement du PSG.

Neymar et Areola sont là, contrairement à Zagre

Même chose pour le portier Alphonse Areola, annoncé en partance vers le dans le cadre d'un échange avec le Chilien Keylor Navas. En effet, le portier formé au club s'est lui aussi entraîné normalement en compagnie de ses coéquipiers ce jeudi.

En revanche, comme révélé par nos informations plus tôt ce jeudi, le jeune Arthur Zagre va bel et bien s'engager en faveur de l'AS dans les prochaines heures et n'est donc pas présent à l'entraînement des champions de France. Il en va de même pour Thilo Kehrer, Ander Herrera, Abdou Diallo, Julian Draxler, Edinson Cavani et Kylian Mbappé, tous blessés.