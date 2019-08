Mercato - PSG : le jeune Arthur Zagre à un pas de l'AS Monaco

En parallèle du cas Neymar, qui agite l'actualité du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, le club francilien continue de travailler sur d'autres dossiers. Dans le sens des départs, toujours, Stanley N'Soki est annoncé proche de Nice.

Mais un autre départ, plus surprenant, est sur le point d'être acté. Selon nos informations, le jeune Arthur Zagre, qui a fait ses débuts en dimanche contre (4-0), devrait également faire ses valises.

Approché cet été par le LOSC, l'international français U19 est en discussions avancées avec l'AS Monaco qui serait déjà tombé d'accord avec le PSG pour un transfert aux alentours de 10 millions d'euros hors bonus.

Le latéral gauche de 17 ans, grand espoir de la formation parisienne, serait même passé chercher ses affaires à Saint-Germain-en-Laye mercredi et pourrait rapidement débarquer sur le Rocher où l'attend un contrat de trois ans, plus deux ans en option.

