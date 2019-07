PSG, le pied de Neymar "bien consolidé" six mois après sa fracture

Le PSG vient de donner des nouvelles de l’état de santé de Neymar en indiquant qu’il se remet parfaitement de sa blessure au pied.

Le PSG s’apprête à décoller pour la , afin d’y effectuer une tournée et poursuivre sa préparation de la prochaine saison. Un voyage auquel a été convié Neymar. Le Brésilien fait partie des 33 joueurs retenus pour ce périple.

Après environ un mois et demi d’absence, Neymar a repris l’entrainement le 15 juillet dernier et la direction du club a jugé qu’il était parfaitement apte pour retrouver les terrains. D’où sa présence dans le groupe pour cette virée dans l’Empire du Milieu.

L’international auriverde avait aussi été absent durant une bonne partie de la deuxième partie de la saison écoulée à cause d’une blessure au pied. Une blessure dont il ne souffre plus, et qui ne devrait plus le gêner. Des examens ont été effectués récemment et ont montré qu’il y a eu une « très bonne consolidation ».

Il n’a toujours fait aucune saison complète au PSG

C’est le club qui l’a fait savoir à travers un communiqué, en même temps qu’il révélait la convocation de la star sud-américaine pour la tournée : « les contrôles radiologiques de la fracture du 5e métatarsien (subie en janvier 2019) effectués à la reprise du joueur montrent une très bonne consolidation et un examen clinique totalement normal ».

Pour rappel, depuis qu’il évolue au PSG (aout 2017), Neymar a déjà dû manquer presque huit mois de compétition en raison de soucis physiques divers. Et son problème au pied est celui qui l’a le plus gêné. Le club francilien et tous ses supporters espèrent désormais que cette fâcheuse blessure fait définitivement partie du passé.