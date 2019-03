PSG News : blessures et suspensions face à l'OM

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la rencontre opposant le Paris Saint-Germain à l'OM, comptant pour la 29è journée de Ligue 1.

La rencontre entre le et l' , grand classique du championnat français, sera l'occasion pour les hommes de Tuchel de se faire un peu pardonner de l'élimination en 8è de finale de Ligue des Champions face à . Mais cette rencontre sera quitte ou double : en cas de victoire les supporters, très en colère contre leur club et qui souhaitent le montrer en laissant les tribunes vides pendant les 30 premières minutes, pourront commencer à doucement tourner la page. Mais un nul ou encore pire, une défaite, basculerait les fans dans une crise plus profonde.

Les blessés

Toujours d'Edinson Cavani en vue. Non remis de sa blessure, l'Uruguayen ne fera pas donc pas partie de l'effectif parisien, comme l'a annoncé Thomas Tuchel en conférence de presse. Julian Draxler, également blessé depuis la défaite face à Manchester United, est indisponible. Neymar, lui, continue ses soins et est de retour dans le vestiaire parisien du Camp des Loges. Le coach allemand n'a pas voulu annoncer de date de retour, de peur d'être trop "optimiste", comme il l'a été avec El Matador. Côté Marseillais, Balotelli n'a pas fait partie du voyage et est fortement incertain.

Les suspensions

Aucun joueur suspendu n'est à déplorer côté parisien.

Sur quelle chaîne est diffusée la rencontre

La rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain à l'OM sera à suivre sur Canal +. La rencontre aura lieu le dimanche 17 marches à 21 heures.

Les meilleures statistiques Opta

=> Paris n’a perdu aucun de ses 18 derniers matches face à Marseille toutes compétitions confondues (15 victoires, 3 nuls), la plus longue série de son histoire face à cet adversaire. La dernière défaite du PSG face à l’OM toutes compétitions confondues remonte au 27 novembre 2011 (0-3).

=> Paris n’a perdu qu’un seul de ses 56 derniers matches à domicile en (48 victoires, 7 nuls), c’était le 12 mai 2018 contre Rennes (0-2). D’ailleurs, le club parisien reste sur 14 succès de rang à domicile dans l’élite, meilleure série en cours parmi les équipes des 5 grands championnats européens.

=> Marseille a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 13 derniers matches de (17 buts au total), seul... Paris est actuellement sur une plus longue série (27).

=> Paris a remporté 7 de ses 8 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1 (1 nul), après n’avoir gagné que 6 de ses 21 précédentes (8 nuls, 7 défaites).