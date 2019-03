Tuchel : "On ne craint pas Marseille"

Tuchel était en conférence de presse avant le choc face à Marseille. L'occasion de rappeler l'importance de ce match.

Sur le groupe

Edinson Cavani, Neymar et Julian Draxler sont blessés et pas disponibles pour demain, tous les autres sont avec nous.

L'évolution de Neymar

Neymar est avec nous chaque jour, il fait quelques entrainements. On doit être attentif et on ne peut pas prendre aucun risque. C’est nécessaire qu’il continue ses soins avec notre kiné et le docteur. Il est dans le vestiaire et ça change des choses. Avec Cavani j’étais trop confiant donc maintenant je fais attention même si je mets la pression à mon staff. On doit être patient avec Ney et le staff médical. Il doit se sentir confortable quand il fait son retour.

La dynamique de Marseille

Ils sont en forme, ils ont gagné plusieurs matches et ont eu des résultats. Ils ont gagné en qualité et en confiance, ce sera difficile. Il faudra jouer efficacement. Ils ont joué beaucoup en 4-4-2, ont des qualités offensives individuelles. Balotelli et Germain sont dangereux. Ils font beaucoup de centres et ont énormément de joueurs dans la surface. On devra défendre très haut pour contrôler les contre-attaques. Ce n’est jamais possible de défendre chaque centre mais c’est notre objectif de contrôler le match.

Le manque de caractère du PSG

Nous avons fait beaucoup de choses, c’est une bonne saison pour nous. Nous avons eu une défaite contre Manchester et c’est très triste pour nous et nos supporters. On peut les comprendre mais en même temps si on peut gagner demain ça ne change pas le fait qu’on ne jouera pas les quarts de finale de LDC. On a joué match après match durant la saison, on joue pour gagner et il y a des grands matches et un match comme Marseille, c’est un match spécial mais on reste calme, nous sommes restés calme avant d’aller à Marseille et on a pu gagner. A mon avis nous sommes prêts pour ça.

Je dois défendre mon équipe et mon staff. C’est la même chose en et ici apparemment c’est aussi la même chose. Je suis là depuis plus de 6 mois, on a montré notre caractère contre , , Belgrade, Marseille. C’est facile de parler…ce ne sont pas joueurs qui ont joué ici et ont gagné la Ligue des Champions si ? S’ils veulent qu’on s’améliore que les anciens joueurs viennent nous parler.

La fronde des supporters

Si quelques supporters font ça demain je suis triste car ce n’est pas mérité. Je sais qu’ils sont tristes et en colère mais nous sommes encore plus tristes et déçus. Ce n’est pas possible que nous jouions 10 minutes en silence. Non. On doit jouer 90 minutes et nous devons avoir une ambiance qui nous pousse et nous donne confiance. Pourquoi ? Pour une utilisation de VAR dans les dernières minutes ? On accepte mais on a parlé mais ce n’est pas mérité. C’est pas nécessaire de nous montrer encore et encore, on a compris. Les plus déçus ce sont nous. Nous nous sentons unis avec les supporters. Nous sommes ensemble. J’espère qu’ils vont changer d’opinion.

Sa prolongation de contrat

Nous sommes en discussions. Avant le match contre avant la trêve hivernale, on n’avait pas trouvé d’accord et j’ai dit qu’il n’était pas possible de parler entre et Marseille parce qu’il y avait trop de matches. Une trêve va arriver pour pouvoir continuer les discussions.

L'apport de Balotelli

Avec lui ils ont toujours un joueur dans la surface, c’est un joueur clé dans leur secteur offensif, dangereux surtout au deuxième poteau. Il a changé l’équipe marseillaise, on doit faire attention.

On ne craint pas Marseille, on les respecte parce que c’est nécessaire dans le foot et on l’a montré pendant la saison. Dans quelques phases difficiles il faut gagner pour reprendre confiance mais je ne sais pas si c'est Balotelli qui donne ça. J’attends un match serré et difficile et tant mieux. Mon équipe est toujours prête pour des défis et des challenges.

Sabrina Belalmi, au Camp des Loges