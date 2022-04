PSG : Nenê explique les sifflets reçus par Neymar

Neymar sera-t-il à nouveau sifflé ce dimanche face à Lorient ? Difficile d’imaginer un scénario différent de celui face à Bordeaux (3-0) avant la trêve internationale. Il s’agissait du "match d’après" suite à la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, et le Parc des Princes a vivement manifesté son mécontentement en sifflant le Brésilien et Lionel Messi.

Les sifflets, rebelote face à Lorient ?

À chaque touche de balle, les deux anciens du Barça ont été conspués par le Parc des Princes dans une soirée où seul Kylian Mbappé a été épargné. Des images qui n’ont évidemment pas échappé à l’ancien Brésilien du PSG, Nenê, aujourd’hui à la retraite. Et, concernant Neymar, l’ancien de Monaco semble se voiler la face.

"Je ne pense pas que c’était une chose personnelle avec lui. Je pense que c’était pour l’équipe parce que les supporters sont comme ça, passionnés. Chaque année que ça se passe (l’élimination en Ligue des Champions, ndlr), avec l’équipe compétitive qu’ils ont, c’est normal d’avoir de la rage", a-t-il estimé au micro de Téléfoot.

Il existe un "problème Neymar"

Il est vrai que les supporters parisiens ont visé le Brésilien et l’Argentin car ils symbolisent - selon eux - l’échec du projet parisien, trop "bling-bling" et marketing à leurs yeux, mais il faut être naïf pour ne pas se rendre compte qu’il existe bel et bien un "problème Neymar" au PSG.