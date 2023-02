PSG : Navas éblouit l'Angleterre, énorme témoignage !

Prêté à Nottingham Forest par le Paris Saint-Germain, Keylor Navas n'a pas tardé à trouver ses marques de l'autre côté de la Manche.

Bien que son gabarit moyen et son profil technique n'en fassent pas le morphotype d'un gardien taillé pour la Premier League, Keylor Navas s'est très vite acclimaté à son nouvel environnement. Relégué dans un rôle de doublure derrière Gianluigi Donnarumma à Paris cette saison, le portier costaricien s'est engagé à Nottingham Forest sous la forme d'un prêt sans option d'achat, dans les dernières heures du mercato hivernal. Un deal qui permet au gardien de but de retrouver un temps de jeu plus conforme à ses ambitions.

Navas a conquis Nottingham Forest !

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Keylor Navas n'a pas tardé à séduire son monde de l'autre côté de la Manche. Dans son plus pur style, le dernier rempart costaricien a multiplié les arrêts de haut vol pour permettre à Nottingham Forest de signer un précieux succès, le week-end dernier, face à Leeds United (1-0). Son manager Steve Cooper n'y est pas allé par quatre chemins pour commenter sa prestation.





« On a eu des exploits individuels très importants, notamment avec les arrêts de Keylor Navas, s'est enthousiasmé le technicien. J’ai adoré la façon dont il a géré le match, on a vraiment vu qu’il avait de l’expérience. Tout le monde connaît son palmarès, mais il voulait quand même être au rendez-vous aujourd’hui pour montrer son niveau".





"C’est à lui que revient le mérite d’avoir sauvé les points, j’ai aussi apprécié son sang-froid, sa lecture du jeu et ses décisions. Nous sommes vraiment heureux qu’il soit ici et nous avons hâte de travailler avec lui ! », a ajouté l'entraîneur de cette écurie historique du football britannique.





Avec son vécu au très haut niveau et sa faculté à briller sur la ligne, Keylor Navas devrait très vite se refaire une santé en Angleterre. Pour rappel, le Costaricien découvre son troisième grand championnat européen, après la Liga et la Ligue 1.