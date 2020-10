PSG - Nasser Al-Khelaifi acquitté : "J'ai toujours fait confiance à la justice"

Nasser Al-Khelaifi a été acquitté suite à son procès devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. "Une victoire" dixit le président du PSG.

Nasser Al-Khelaifi a obtenu l'acquittement ce vendredi suite à son procès devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. "Une véritable victoire" pour le président du PSG, qui encourait une peine de prison dans le cadre de l'affaire liée au "FIFAgate".

Poursuivi pour "instigation à gestion déloyale aggravée" dans un dossier relatif à l'octroi de droits médias pour les Coupes du monde 2026 et 2030, le patron de beIN Media Group et du a appris son acquittement cinq semaines après l'audience.

Le mois dernier, le parquet suisse avait requis 28 mois de "peine privative de liberté", avec sursis partiel, contre Nasser Al-Khelaifi qui a réagi à ce jugement selon les propos relayés par le PSG : "Après quatre années d'allégations sans fondement, d'accusations fictives et d'atteintes constantes à ma réputation, la justice m'a entièrement blanchi. Le verdict d'aujourd'hui est une véritable victoire. Il confirme que j'ai toujours agi dans le respect le plus strict du droit et des procédures."

"J'ai toujours fait confiance à la justice avec laquelle j'ai collaboré activement durant de longs mois pour que soit rejetées ces accusations totalement infondées. Dans chacune de mes fonctions, je vais continuer à mettre en œuvre toute mon énergie au service du sport, et plus encore dans ce moment où il a besoin de la mobilisation de toutes les forces vives."