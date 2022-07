PSG - Nantes : diffusion TV, live streaming et compos probables

La saison française s’ouvre ce dimanche par une opposition entre le PSG et Nantes, comptant pour le Trophée des Champions. Paris part largement favori

Comme c’est le cas chaque année, le Trophée des Champions donne le coup d’envoi de la saison française. Cette fois, ce duel estival met aux prises le Paris SG, champion de France, au FC Nantes, vainqueur de la Coupe. Le décor ne change pas en revanche par rapport à la saison dernière. C’est toujours la ville israélienne de Tel-Aviv qui accueille « la Supercoupe française ».

Paris part avec les faveurs des pronostics, et c’est un doux euphémisme que de le souligner. Malgré le changement d’entraineur, cette équipe reste extrêmement impressionnante sur le papier. Toutes ses stars sont d’ailleurs restées durant l’été, si l’on excepte Angel Di Maria. Et les matches de préparation effectués au Japon ont montré que les Franciliens sont déjà d’attaque et motivés pour tout gagner durant la campagne à venir.

Le PSG fera sans Mbappé

Bien sûr, il faut aussi voir comment cette formation va pouvoir s’adapter à ses nouveaux principes du jeu, avec ce système en 3-5-2 qui devrait être utilisé en priorité. Christophe Galtier est d’ailleurs attendu au tournant. Même s’il vient à peine d’arriver, il est tenu d’avoir des résultats d’emblée et perdre le trophée des champions n’est pas une option. Dimanche, il doit donc guider les siens vers la victoire, et ce même s’il est privé de Kylian Mbappé (suspendu).

Côté nantais, on aborde bien sûr ce match avec un peu moins de pression. Les Canaris aiment ce statut d’outsider et on a pu le constater la saison dernière, tout au long de leur parcours en coupe. Les hommes d’Antoine Kombouaré aborderont ce rendez-vous sans complexe. Pourquoi en auraient-ils d’ailleurs puisqu’ils avaient remporté leur dernier match avec le PSG ? En terre israélienne, Ludovic Blas et ses coéquipiers feront tout pour rééditer leur coup contre l’équipe de la capitale.

Les compositions probables :

PSG : Donnarumma - Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Sarabia, Messi, Neymar.

Nantes : Lafont ; Castelleto, Girotto, Pallois ; Coco, Chirivella, Merlin – M. Sissoko, Blas ; M. Mohamed, Simon.

Où voir le match ?

La rencontre du Trophée des Champions entre le PSG et Nantes sera diffusée sur Prime Vidéo ce dimanche, à partir de 20 heures (française). C’est aussi le seul service streaming qui retransmet la rencontre en Hexagone. En Afrique, il sera possible de visionner cette rencontre sur Canal+ Afrique.