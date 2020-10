PSG-MU - Verratti forfait, Marquinhos incertain, le point sur l’infirmerie

Présent en conférence de presse ce lundi, Thomas Tuchel a confirmé le forfait de Marco Verratti pour PSG-Manchester United mardi.

La légendaire musique de la Ligue des Champions va à nouveau résonner au Parc des Princes. Mardi, le retrouvera pour entamer la phase de poules, mais Thomas Tuchel va devoir bricoler au milieu de terrain, lui qui sera privé de son métronome Marco Verratti, à priori forfait pour plusieurs semaines.

Rentré de sélection avec une lésion à la cuisse droite, l’Italien pourrait donc également manquer les rendez-vous face à Istanbul et Leipzig, mais il est encore trop tôt pour le dire. En attendant, cela fait un forfait de plus pour le PSG face à MU, qui s’ajoute à ceux déjà officiels de Leandro Paredes (cuisse), Mauro Icardi (genou) et Thilo Kehrer (adducteurs). Sans oublier l’absence longue durée de Juan Bernat (genou).

Tuchel garde espoir pour Marquinhos et Draxler

L’entraîneur parisien n’avait pas vraiment de bonnes nouvelles à annoncer ce lundi. Marquinhos, absent à Nîmes (4-0) vendredi, demeure incertain pour Manchester United. Tout comme Julian Draxler, lui aussi rentré de sélection avec quelques douleurs. Les deux joueurs se sont entraînés à part ce week-end, et se testeront une dernière fois ce lundi.

Si l’Allemand et le Brésilien sont prêts physiquement, ils seront au rendez-vous. En conférence de presse, Tuchel avait bon espoir de les voir disponibles pour MU, tandis que Danilo Pereira postule également pour une place dans le groupe.