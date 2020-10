PSG-MU : Danilo Pereira, à peine arrivé et déjà dans le grand bain

En l'absence de Marco Verratti et Leandro Paredes ce mardi (21h) contre MU, le Portugais devrait faire ses débuts dans le grand bain avec le PSG.

Danilo Pereira (29 ans) va devoir se mettre au diapason d'entrée de jeu. Pressenti dans le onze de départ ce mardi (21 heures) contre Manchester United, le milieu de terrain portugais devrait faire ses débuts avec le dans un match de prestige. Ce sera la première sortie européenne de la saison, tout simplement. Un match toujours particulier dans lequel la moindre erreur se paye souvent cash.

Premier entraînement dimanche

Arrivé de Porto dans le cadre d'un prêt avec option d'achat (16 millions d'euros) - dont les conditions font qu'il devrait être définitivement Parisien à la fin de la saison - Danilo Pereira n'a pas vraiment eu le temps de prendre ses marques depuis son arrivée en .

Jugé cas contact à la Covid-19 à son retour de sélection en fin de semaine dernière, le nouveau n°15 du PSG n'a pu participer à son premier entraînement que dimanche avec le reste du groupe. Il était présent lundi également pour la séance au Camp des Loges et l'opposition de veille de match. Une mise en place dans laquelle il figurait parmi les supposés titulaires pour la rencontre face à MU, devant la défense. Ander Herrera et Idrissa Gueye l'épaulaient en position de relayeurs.

En l'absence de Marco Verratti et Leandro Paredes (blessés), Thomas Tuchel semble donc avoir tranché. L'entraîneur allemand devrait faire confiance immédiatement à Danilo Pereira, dont l'expérience de ces rendez-vous a certainement fini de le convaincre.

Ce sera l'occasion pour ce pur milieu défensif de prouver qu'il peut être un apport non négligeable pour les champions de France, comme le disait son agent Daniel Lorenz pour Goal : "Il voulait un plus gros challenge et le PSG lui offre ça. Paris est une belle ville. Et bien que je ne sois pas un expert tactique du football, j’ai une bonne équipe de scouting et les gens à qui j’ai parlé pensent qu’il rentre très bien dans cette équipe, donc j’espère que ça va marcher et qu'il va apporter un plus au PSG." Ça, l'avenir le dira.