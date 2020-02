PSG, Meunier évoque "la chance du champion"

Pour Thomas Meunier, le PSG a bénéficié de "la chance du champion" lors de sa fin de match compliquée mardi soir.

Thomas Meunier ne s'inquiète pas de la fin de match compliquée vécue par son équipe du PSG lors de sa victoire laborieuse à mardi soir (2-1).

"On va retenir la très bonne première mi-temps, très professionnelle, très impliquée. Maintenant, il y a quelques lacunes qu'on peut gommer. Je ne suis pas du tout inquiet au sujet des 20 dernières minutes. On a la chance du champion, entre guillemets", a indiqué le défenseur belge au terme du match dans des propos relayés par l'AFP.

"Pour moi, Nantes a été bon parce qu'on a été faible en deuxième période. On leur a laissé l'opportunité de sortir, il y a eu plus de pertes de balles, moins de pressing. Il faut faire plus de gestion", a ajouté un Meunier pas inquiété par une fin de rencontre difficile, lui qui se montre lucide sur la progression de son équipe.

"C'est important de garder les pieds sur terre. On ne peut marquer cinq buts à chaque match. Il y a des matches qu'on peut gagner dans la difficulté, comme en ou , qui nous attend dimanche", estime-t-il.