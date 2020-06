PSG, Meunier et Kurzawa poussés également vers la sortie

Tout comme Cavani et Thiago Silva, les deux latéraux ont été priés de faire leurs valises par la direction du PSG.

Décidément, la direction du PSG est en train d'effectuer le grand nettoyage. En plus de mettre à la porte les deux cadres que sont Thiago Silva et Edinson Cavani, le club francilien a choisi de se séparer de Layvin Kurzawa et de Thomas Meunier.

Dans les colonnes de JDD, le directeur sportif Leonardo a confié : « L'idée, c'est aussi d'en rester là mais il faut qu'on discute des deux mois qui viennent. On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des Champions ».

Kurzawa et Meunier seront aussi en fin de contrat cet été avec les champions de . Le nom de l’international belge a été mentionné en , mais aussi en dernièrement. Concernant Layvin Kurzawa, il a été pressenti pour rejoindre et la en janvier dernier, mais depuis les sollicitations se sont raréfiées pour ses services.

Paris veut donc dégraisser, mais Paris tient à être au complet pour les derniers tours de la C1. Leonardo a avoué être dans le flou par rapport à la manière dont il faudra procéder par rapport aux contrats. "J'avoue que c'est un peu l'inconnu. Sergio Rico, par exemple, son prêt s'arrête à la fin du mois et on ne peut pas recruter de deuxième gardien pour ces matchs", a indiqué le Brésilien.