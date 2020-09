PSG-Metz - Vincent Hognon : "Si on perd aujourd'hui, c'est de notre faute"

Battu par un PSG réduit à 9, Vincent Hognon, l'entraîneur messin était très déçu.

Le s'est incliné 1-0 au Parc des princes face au PSG qui était pourtant réduit à neuf.

Avec trois défaites en trois journées et zéro but marqué depuis le début du championnat, c'est un Vincent Hognon très déçu qui s'est présenté en conférence de presse : « On a essayé. On a eu de l'ambition à notre niveau. Je rappelle qu'on démarrait avec deux attaquants et un numéro dix. Peu d'équipes le feront. Bien sûr que j'aurais souhaité qu'on aille les chercher un petit peu plus pour faire la différence. Mais on a vu que même à neuf, ils pouvaient marquer. Il y a beaucoup de déception dans le vestiaire, parce que les joueurs ont vu qu'ils ne sont pas passés loin. (...) Si on perd aujourd'hui, c'est de notre faute. Le but qu'on prend est interdit et quand on ne marque pas de but on ne peut pas gagner. C'était Paris en face, mais je trouve qu'on a quand même eu pas mal de situations. Malheureusement, on ne marque pas. On a zéro point et zéro but marqué. Il nous reste des étapes à franchir, et à franchir rapidement. »