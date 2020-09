PSG-Metz (1-0) : A 9 contre 11, Draxler délivre le PSG

En match en retard de la première journée, le PSG a battu le FC Metz 1-0 en jouant à 9 contre 11.

Enfin ! Le PSG tient sa première victoire de la saison et quelle victoire. Le PSG s'est imposé au bout du temps aditionnel grâce à un but de Julian Draxler (90+3e). Et dire le PSG jouait alors à neuf contre onze !

Abdou Diallo avait en effet été expulsé à la 65e minute après avoir reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Ibrahima Niane. Et à la 86e minute, Juan Bernat se blessait à la 86e minute et laissait ses partenaires à neuf, Thomas Tuchel ayant déjà effectué tous ses changements.

Si le PSG a souffert face au , c'est surtout parce que ses joueurs ont longtemps buté sur un excellent Alexandre Oukidja. Le portier messin s'est en effet interposé avec brio à plusieurs reprises pour mettre en échec Sarabia (13e), Gueye (37e), Draxler (40e), Icardi (77e) puis Di Maria (79e).