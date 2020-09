PSG-Metz (1-0) : le sort s'acharne pour Abdou Diallo

Pour sa première en tant que titulaire cette saison, Abdou Diallo a connu une soirée difficile, écopant d'un carton rouge mercredi contre Metz (1-0).

Il n'avait pas besoin de ça. Titulaire pour la première fois de la saison, Abdou Diallo (24 ans) avait l'occasion de marquer des points ce mercredi contre Metz (1-0), en match en retard de la 1ère journée de . Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour lui. Averti après seulement 42 secondes, l'ancien Borussen a écopé d'un second avertissement synonyme de rouge en deuxième période pour avoir stoppé Ibrahima Niane, qui filait dans la profondeur (65e). Le calvaire d'un joueur aux qualités certaines, mais qui peine décidément à faire sa place dans un pourtant très poussif depuis la reprise.

L'histoire avait tout pour s'écrire de belle manière. Arrivé pour 30 millions d'euros l'an passé alors qu'il se trouvait aux portes de l'équipe de , Abdou Diallo débarquait au PSG plein d'espoir. Sa signature en provenance du BvB devait permettre de renforcer un secteur de jeu où Presnel Kimpembe sortait de plusieurs mois compliqués après son titre de champion du monde. Mais un an plus tard, presque rien ne s'est déroulé comme il l'entendait. Un sentiment d'échec évident, d'autant que son principal concurrent, Kimpembe, a lui retrouvé des couleurs, s'imposant comme un élément indéboulonnable de la défense parisienne. Encore plus après le départ de Thiago Silva.

Invité à s'exprimer sur Abdou Diallo mardi, Thomas Tuchel en disait le plus grand bien malgré tout : "Abdou est là, il est très fort aux entraînements, mais il doit être patient. Il n'a pas joué pendant six mois. Ce n'était pas le moment pour lui de commencer les deux premiers matches. Je n'ai rien contre Abdou, nous sommes très contents de lui, et il se peut qu'il ait des opportunités." La première, ce mercredi, n'a malheureusement pas été ponctuée de réussite.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.