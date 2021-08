PSG, "Messi jouera quand il sera prêt"

Ce vendredi, il n'y en avait que pour Lionel Messi lors de la conférence de presse du PSG. Mauricio Pochettino n'a, en tout cas, pas caché sa joie.

Pour une conférence de veille de match face à Strasbourg, le premier de la saison au Parc des Princes, il y avait foule. Les questions n'ont pas spécialement portées sur la rencontre de samedi mais bien évidemment sur l'arrivée en grande pompe de Lionel Messi au PSG. Et bien sûr sur la prolongation ou non de Kylian Mbappé.

Mauricio Pochettino, le club vous a t-il assuré que Kylian Mbappé sera encore là dans trois semaines ? Et êtes-vous d'accord avec la phrase de votre président qui exprimait que Mbappé n'avait pas d'autres choix que de rester ?

Je n'ai pas à commenter ce que le président a dit, il est mon supérieur hiérarchique. Il n'y a rien à dire sur le fait que Mbappé est avec nous.

Mauro Icardi a t-il encore un avenir à Paris ?

De la même façon que tous les joueurs qui font partie de l'effectif, Mauro est là et il fait partie de l'équipe. On verra ce qu'il va se passer.

Qu'est-ce que ça fait d'avoir Messi et cela va-t-il compliquer les choix pour les prochains matches ?

Comme l'ensemble du club et les supporters, on sent de l'enthousiasme autour de ça. Tout entraîneur aime avoir les meilleurs joueurs pour élever le niveau de l'équipe.

Comment allez-vous gérer le retour à la compétition de Messi ?

Aujourd'hui c'était le deuxième entraînement de Leo, un mois après la finale de la Copa. L'idée est de voir comment il se sent pour qu'il puisse faire ses débuts. Tout le monde l'a vu, ces derniers jours, Leo a eu une réception extraordinaire. C'est un garçon spécial et nous sommes un staff à l'écoute des joueurs et nous allons discuter avec lui pour savoir ce dont il a besoin et quand il sera prêt.

Comment se passe votre relation avec Messi ?

Je l'ai toujours apprécié. Tout le monde connait la rivalité entre l'Espanyol et le Barça, mais je l'ai toujours apprécié. Il est heureux. On le sent. Il est mature. On a un passé en commun par rapport aux Newells Old Boys.

Comment réussir à faire jouer Messi, Neymar et Mbappé ensemble ?

On ira petit à petit, on verra pour les systèmes tactiques et les animations, ça viendra avec le temps. On envisage différentes options et possibilités.

L’arrivée de Messi peut-elle favoriser à garder Mbappé ?

Je suis le coach du PSG et je veux avoir les meilleurs joueurs, comme les autres entraîneurs. Nous avons un effectif très bien équilibré. L'arrivée de Messi a produit quelque chose que tout le monde peut ressentir. Nous savons que Messi est le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs. Nous avons plusieurs joueurs et Mbappé est aussi l'un des meilleurs joueurs du monde. On doit faire en sorte que tous ces talents soient mis au service du collectif, que ce soit fluide pour qu'on puisse créer quelque chose d'important dans l'équipe.