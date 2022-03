PSG : Messi absent de l'entraînement avant Monaco

Deux argentins devraient manquer le déplacement sur le Rocher ce dimanche.



Touché lors du huitième de finale perdu contre le Real Madrid, Angel Di Maria ne fera son retour qu'après la trêve internationale, tandis que Messi est lui malade. Absent de l'entraînement vendredi, l'ancien Barcelonais n'était pas non plus présent à la veille de la rencontre contre l'ASM. Et il ne devrait retrouver le PSG qu'après la trêve internationale.

Plusieurs absences étaient à noter. Celles de Colin Dagba, Layvin Kurzawa et Ismaël Gharbi. Et des retours aussi : Ander Herrera ou Sergio Ramos qui effectuait le début de l'entraînement collectif. Trois autres joueurs étaient aussi en reprise : Juan Bernat a effectué un travail de course et d'appui, quand Mathyas Randriamamy et Denis Franchi ont eux aussi repris à part.