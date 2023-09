PSG : Mbappé absent contre Nice ? La réponse de Luis Enrique

En conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a évoqué l’état de forme de son attaquant vedette Kylian Mbappé.

Vendredi soir, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, le PSG accueille Nice. Pour ce match, la présence de Kylian Mbappé était incertaine. La star de l’équipe s’est blessé légèrement lors du rassemblement avec les Bleus. A 24h de la réception des Aiglons, Luis Enrique a donné de ses nouvelles.

Mbappé devrait être opérationnel

Le coach espagnol a assuré que Mbappé se sentait bien et qu’il avait de bonnes chances de jouer face au Gym. "On va l'analyser demain pour savoir ce qu'il se passe. Oui, il a été touché cette semaine. On va discuter demain pour savoir s'il sera prêt (pour Nice). Mais je pense qu'il sera prêt", a-t-il confié.

Vu l’imminence du match contre Dortmund en Ligue des Champions, il serait peut-être préférable de ne prendre aucun risque avec le Bondynois. Lorsque cette observation lui a été faite, l’ancien sélectionneur de la Roja a rappelé qu’il connaissait très bien son travail. "Je suis entraîneur depuis plus de 10 ans. Je suis habitué à ce genre de situations, à avoir des semaines à trois matchs ou à un match. Avoir deux ou trois joueurs à chaque poste est très important pour atteindre notre objectif", a-t-il assuré.

Le coach parisien a aussi précisé qu’il avait l’embarras de choix en attaque pour compenser une éventuelle absence de Mbappé. Sa direction ayant fait les efforts qu’il faut pour lui assurer un effectif de qualité. "Tous ont des qualités et des points moins positifs. Ramos est un pur avant-centre. Kolo Muani a cette particularité de très bien jouer en ailier. Asensio a aussi joué à ce poste, Barcola également."

Luis Enrique ne pense pas à Dortmund

Enfin, quand il lui a été demandé de désigner le match le plus important de la semaine qui arrive, Luis Enrique a rétorqué : "Il n'y a qu'un seul match important, c'est le match de demain. On ne pense pas au futur. Notre objectif est de récupérer les joueurs internationaux."