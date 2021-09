PSG, Mauricio Pochettino : "S'il y a une qualité que Kylian Mbappé a, c'est l'humilité"

Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse à la veille de PSG-MHSC. L'entraîneur a notamment défendu son attaquant Kylian Mbappé.

Vous avez arraché deux matches dans les dernières minutes, cela veut-il dire beaucoup de choses sur la capacité mentale de cette équipe ?

M.P : On peut faire différentes lectures de ce type de match. Marquer dans les arrêts de jeu dans deux matchs de suite ça veut dire que c'est une équipe qui va jusqu'au bout pour aller chercher la victoire. Mais comme entraîneur on veut se mettre à l'abri avant et quand on voit les 20 premières minutes contre Metz, on aurait pu le faire.

Comment évolue le problème au genou de Lionel Messi ?

Leo a couru aujourd'hui. On espère que l'évolution sera celle que l'on attend et on fera un nouveau point dimanche

Mauro Icardi est un attaquant avec un profil unique dans votre équipe. Que vous apporte t-il ?

C'est un joueur qui a apporté beaucoup avant sa blessure à l'épaule et qui est revenu après en étant décisif contre Lyon. C'est bien de l'avoir parmi nous.

Le match de City influence-t-il votre préparation contre Montpellier ?

Non, le match important est le match de samedi. Tout le monde est focalisé sur ce match pour continuer cette série positive. Et on a plein de chose à améliorer.

Les incidents avec les supporters se sont multipliés. Que pensez-vous de cette situation ?

C'est un sujet délicat et complexe. Comme entraîneur, il est difficile d'émettre une opinion. Il y a des organismes qui doivent prendre une décision comme la LFP, la FFF et le gouvernement. Ce sont à eux de prendre les décisions pour protéger les gens dans les stades.

Après la rencontre face Metz, Frédéric Antonetti affirmait que Paris était avantagé par l'arbitrage et critiquait le comportement de Mbappé. Qu'avez-vous à dire sur cela ?

Je peux comprendre ce qu'il a dit après le match, c'est une déclaration à chaud après une défaite dans les arrêts de jeu. Quant à Kylian, c'est un garçon merveilleux, et un grand compétiteur qui veut toujours gagner. Et les choses qui se passent sur le terrain doivent se remettre dans un contexte. Je peux comprendre la frustration de Frédéric Antonetti mais s'il y a une qualité que Kylian a, c'est l'humilité.

Que ce soit contre Bruges ou Metz, vous faîtes une bonne première demi-heure avant de baisser de pied. Comment expliquez-vous cela ?

C'est vrai que dans ces matches, on a bien démarré la rencontre et on a marqué. C'est bien d'avoir des moments de football de qualité mais il nous manque l'acharnement pour aller marquer un deuxième ou troisième but et être plus à l'aise. Je ne pense que ce soit un problème physique mais plus de mentalité.

Lionel Messi peut-il jouer mardi contre Manchester City ?

Oui il y a des chances. On espère bien que ce soit le cas.

Ander Herrera est un joueur que vous utilisez le plus mais que l'on connaît peu finalement. Pouvez-vous nous parler de lui et de sa personnalité ?

Si l'on regarde les joueurs qui ont marqué des buts, il en est à quatre. Comme Hakimi, il est arrivé le premier jour de la prépa donc il est en bonne forme. C'est un joueur que l'on peut définir comme un crack. Un professionnel qui, s' il joue ou pas, sera toujours à 100%.