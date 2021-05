PSG - Mauricio Pochettino met la pression sur Lille

Lille, leader, ne compte qu'une unité d'avance sur le PSG à une journée de la fin. Et l'entraîneur parisien entend bien lutter jusqu'au bout du bout.

Cela en prenait le chemin depuis quelques semaines, c'est désormais une certitude : la fin de la saison promet d'être riche en spectacle en Ligue 1. Et notamment dans les hauteurs du classement, où Lille, leader, ne compte qu'une unité d'avance sur le Paris Saint-Germain à une journée de la fin. Les Dogues vont-ils réussir à finir le travail ?

Dimanche soir, les hommes de Christophe Galtier ont gâché un premier joker face à l'AS Saint-Etienne (0-0), tandis que le Paris Saint-Germain s'est baladé contre Reims (4-0). Toutefois, Lille compte toujours un point d'avance sur Paris, et sera sacré Champion de France en cas de succès à Angers, dimanche (21h00).

"Dans le foot, le plus important, c'est d'y croire"

Interrogé sur le sujet en conférence de presse d'après-match, Mauricio Pochettino a livré un discours de guerrier. L'Argentin y croit toujours, et espère bien que son équipe saura prendre les points nécessaires face au Stade Brestois. "Dans le foot, le plus important, c'est d'y croire. Tout peut arriver. On doit faire notre travail de notre côté à Brest et espérer que Lille ne gagne pas à Angers. On doit d'abord se focaliser sur la finale (de Coupe de France) contre Monaco, et après on va espérer qu'Angers prenne des points contre Lille".

"C'est clair que les équipes avec plus de joueurs d'expérience partent avec un avantage (pour ce type de match à fort enjeu), c'est notre cas mais Lille a des joueurs très expérimentés aussi. Selon moi, cela dépend des états de forme et du rendement des joueurs, plus que de la pression psychologique", a ensuite analysé l'ancien coach des Spurs.

Une chose est sûre, la pressions sera à son comble dimanche soir. Si Lille n'est pas habitué à résister à une telle pression, le Paris Saint-Germain sera peut-être moins prêt physiquement après avoir disputé une finale de Coupe de France face aux redoutables monégasques de Niko Kovac. Bref, le bouquet final promet d'être explosif !