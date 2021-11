PSG, Mauricio Pochettino : "Il y a déjà certains signes de notre identité"

Dans votre carrière, vous avez transformé beaucoup de joueurs comme Harry Kane à Tottenham. Avec vous, Mbappé a-t-il transformé son jeu en étant plus seulement un ailier gauche ?



Quand nous sommes arrivés, Kylian était déjà le grand joueur qu'il est. Il s'inscrit dans un constante idée d'amélioration. Et nous ne sommes pas responsables de cette évolution, il faut donner du crédit à Kylian pour ça. Nous ne faisons que l'accompagner.





Neymar et Ramos ne sont pas présents dans le bulletin médical, cela signifie-t-il qu'ils seront dans le groupe samedi face à Nantes ?

Il y a parfois des joueurs qui ne sont pas dans cette liste, cela veut dire qu'ils n'ont pas de problèmes de lésion ou autre mais pas forcément qu'ils ont un état de forme physique suffisant. Nous allons avoir une réunion avec le staff médical pour savoir.





Dans l'entretien que vous avez accordé à L'Equipe, vous expliquiez la nécessité de développer les idées du PSG et non les vôtres. N'est-ce pas un peu frustrant pour un entraîneur ?

Tous les techniciens doivent s'adapter à tous les projets d'un club. Cette adaptation est progressive pour pouvoir sortir le meilleur de chaque joueur et les amener le plus proche des idées que nous avons.





Cette saison le public doit-il s'attendre à voir une équipe qui s'adapte et qui n'a pas réellement d'identité ?

Je crois qu'il y a déjà certains signes de notre identité. On peut parler de philosophie, de méthodologie, d'identité et de style. Notre équipe montre des signes et une idée. Un club comme le PSG va chercher un entraîneur parce qu'il y a des choses dans la façon de faire de cet entraineur qui peut être transmis. Nous, on est content car on voit une amélioration dans certains secteurs de l'équipe et on espère que ça va se voir plus longtemps et durant 90 minutes.





Comment s'est passé l'entraînement de Neymar et peut-il être dans le groupe ?

Oui, il s'est bien entraîné avec le groupe aujourd'hui. On verra après la réunion de cet après-midi. Je ne sais pas s'il est à 100% mais je pense qu'il sera dans le groupe contre Nantes.





Comment se sont déroulés les entraînements collectifs de Sergio Ramos ? Et n'est-il pas frustré par cette longue attente sans jouer ?

Il s'est bien entraîné et la semaine dernière il a fait trois entraînement avec le groupe. Sa progression est bonne et on va faire le point pour savoir s'il sera dans le groupe. Un joueur comme lui, qui est champion du monde et qui a son niveau de compétition, ce n'est pas évident pour lui. Il s'est bien entrainé ces dernières semaines, il montre de la maturité et de la patience pour affronter ce type de situations.





Cette semaine, l'agent de Donnarumma (Mino Raiola) expliquait que son joueur allait finir par être désigné comme le numéro 1...

Il y a quelque chose qui est très clair, c'est que chaque proche de joueur pense que le joueur est le numéro 1 et doit jouer. C'est pareil pour les jeunes du centre de formation. Ma femme pense que je suis le meilleur entraîneur du monde alors que ce n'est pas vrai. On ne peut pas mettre une opinion sur ce que dit l'entourage car il parle avec le coeur et avec les émotions et on ne peut pas réfléchir comme ça car on est entraîneur.

De notre correspondant PSG, au centre d'entraînement Ooredoo