PSG : Marquinhos sait où il veut finir sa carrière

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos ne serait pas contre terminer sa carrière dans la capitale.

A Paris, il n’y a d’yeux que pour la MNM et ce fameux trident composé de Messi, Neymar et Mbappé. Mais, les supporters du PSG ne s’y sont jamais vraiment trompé. Le symbole de ce club depuis quelques années et le joueur qui représente le mieux le PSG n’est autre que Marquinhos.



Arrivé en 2013 dans la capitale français alors qu’il avait à peine passer la vingtaine, le défenseur brésilien a gravi tous les échelons : jeune espoir qui dépanne sur le côté droit de la défense, remplaçant de luxe puis compère de Thiago Silva avant de devenir le capitaine du PSG après le départ de son compatriote la saison dernière.

En huit saisons passées sous la tunique rouge et bleu, Marquinhos a tout gagné en France. En Europe, c’est une autre histoire avec les échecs répétés puis cette finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern. Avec l’arrivée de Messi, est-ce enfin la bonne année ? Avec le départ raté contre Bruges, l’ancien de la Roma préfère temporiser.

"Le PSG a de grands joueurs, mais il ne faut pas penser qu'on est déjà champions car on est encore loin de là", assure le défenseur sur les ondes d’Europe 1 en marge du choc contre Manchester City.

Ame de cette équipe parisienne, Marquinhos a évolué en tant qu’homme en même temps que sa carrière de joueur changeait de dimension. A 27 ans, le Brésilien est désormais une référence à son poste et un nom qui commence à compter dans l’histoire du PSG. D’ailleurs, malgré la rumeur d’une approche de Chelsea, Marquinhos ne se voit qu’à Paris.

"Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C'est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l'histoire du club."

"Ça me plairait de finir ma carrière ici", avoue Marquinhos chez nos confrères. "Je ne pense pas à changer d'air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible", insiste le Brésilien, heureux dans sa vie parisienne. "Ma famille aime bien la ville, comme moi. C'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire."