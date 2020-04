PSG, Marquinhos : "Neymar a planifié son chambrage sur Haaland en avance"

Le Brésilien a révélé que son compatriote était déterminé à prendre sa revanche sur le Norvégien en Ligue des champions.

Neymar prévoyait de se moquer d'Erling Haaland après le choc de entre et le à l'avance, selon Marquinhos. Les deux équipes se sont affrontées lors des huitièmes de finale de la C1, le match aller ayant eu lieu au Westfalenstadion le 18 février. Le Borussia Dortmund a remporté le premier match 2-1 devant ses propres supporters grâce à un doublé d'Erling Haaland, qui a célébré ses buts en adoptant une pose de méditation sur le côté du terrain.

Neymar, qui a marqué le seul but du PSG du match, était motivé pour se venger dans le match retour à Paris, en particulier après qu'une photo soit apparue sur les réseaux sociaux de Haaland à Paris avec la légende: "Ma ville, pas la vôtre". L'international brésilien a été le moteur premier du revirement de situation impressionnant des hommes de Thomas Tuchel au Parc des Princes le 11 mars, ouvrant le score dans un match qui s'est joué à huis clos en raison du nombre croissant de cas de coronavirus à travers l'Europe à l'époque.

Neymar a imité la célébration de Haaland pour les caméras, et le PSG a ensuite gagné sa place en quart de finale de la Ligue des champions avec une victoire sur la double confrontation de 3-2 après que Juan Bernat ait permis au PSG de creuser l'écart avant la mi-temps. Les champions de ont fêté leur qualification après le coup de sifflet final malgré l'absence de fans dans le stade, et Neymar a mené l'ensemble de l'équipe dans une photo de groupe copiant à nouveau la pose de Haaland.

"Il répond toujours aux provocations"

Le Brésilien de 28 ans s'est ensuite rendu sur Instagram pour publier une image de lui-même célébrant la qualification envoyant une pique à la star de Dortmund, accompagné de son propre message : "Paris est notre ville, pas la vôtre". Le milieu de terrain du PSG, Marquinhos, a déclaré que les actions de Neymar étaient préméditées, admettant qu'un compatriote n'était pas du genre à éviter toute confrontation potentielle.

"Il aime ça. Neymar n'est pas seulement un joueur de football, il n'a pas peur et répond toujours aux provocations", a déclaré le joueur de 25 ans lors d'une interview avec la chaîne YouTube Desimpedidos. "Après son but, je lui ai demandé s'il avait tout sorti. Il m'a prévenu, je lui ai dit d'attendre la fin du match, mais il m'a dit de le laisser et de ne pas l'arrêter". L'UEFA a adressé au PSG un avertissement formel pour "conduite antisportive" après le match, mais le club a évité une amende.

L'équipe de Thomas Tuchel est toujours en course en vue d'un premier triomphe en Ligue des champions, mais on ne sait pas encore si le PSG aura l'occasion de défendre ses chances dans la compétition et de tenter de remporter la Ligue des champions cette année, malgré sa présence en quart de finale, car rien ne dit que la compétition européenne pourra reprendre et aller à son terme suite à l'interruption de la saison en raison de la pandémie de Covid-19.