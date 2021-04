PSG, Marquinhos, Navas et Verratti de retour à l’entraînement

Blessés depuis plus d’une semaine, Navas et Marquinhos ont fait leur retour à l’entraînement collectif, cinq jours avant Manchester City.

Les sourires étaient sur toutes les lèvres au Camp des Loges baigné par le soleil parisien. Il y a avait de quoi en même temps. Pendant le quart d’heure ouvert au public (sur internet), les supporters du PSG ont eu la bonne surprise de voir Marquinhos, Keylor Navas ou encore Marco Verratti prendre part à la séance du jour.

A la veille du match contre Metz mais surtout à moins d’une semaine de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City au Parc des Princes, le club parisien récupère petit à petit toutes ses forces vives.

Touché dès la première période lors du match aller contre le Bayern Munich, Marquinhos avait depuis entamé une course contre la montre pour pouvoir être remis sur pied pour de potentielle demies.

Sa présence jeudi et ce vendredi à l’entraînement laisse présager du positif quant à une participation du capitaine du PSG contre Manchester City. Sera-t-il dans le groupe contre Metz ? Mauricio Pochettino a mis un terme au suspense juste avant de se présenter aux journalistes, ce vendredi. Sur la chaîne du PSG, l'entraîneur argentin a annoncé que Marquinhos "ne fera pas le voyage à Metz".

Si Marquinhos va continuer à s'entraîner en pensant à City, Verratti fera lui son retour ce week-end. Touché une deuxième fois par le Covid-19, il avait joué quelques minutes contre Saint-Etienne le week-end dernier. Mais, touché à la cuisse, le milieu italien avait dû faire une croix sur le match de Coupe de France contre Angers, mercredi.

Avec Abdou Diallo, touché au mollet, et Rafinha remis de sa pubalgie, ce sont trois renforts de plus dans l’effectif parisien où ne manque que Bernat, toujours en phase de reprise.

Ayant assuré l’intérim depuis une semaine et le retour contre le Bayern Munich, Sergio Rico devrait retrouver son poste de remplaçant contre Metz, samedi. Ménagé pour des douleurs à l’épaule, Keylor Navas était bien présent à la séance du jour et devrait donc reprendre sa place dans les buts.

A cinq jours du choc contre les Citizens, Pochettino retrouve tous ses cadres et a même pu en faire souffler certains comme Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe en Coupe. On vous l’a dit, il y avait de quoi avoir le sourire au centre d’entraînement du PSG.