PSG - Marquinhos : "Inadmissible de laisser des points partir comme ça"

Alors que le PSG a peut-être dit adieu à ses dernières chances de titre à Rennes, dimanche, Marquinhos était particulièrement abattu en fin de match.

Dans la continuité de son élimination en Ligue des Champions face à Manchester City, le Paris Saint-Germain a confirmé ses difficultés du moment, dimanche soir. Tenu en échec par le Stade Rennais (1-1) au Roazhon Park, Paris a laissé filer deux points précieux à deux journées de la fin, et a peut-être dit adieu à ses rêves de titre.

En Bretagne, les Parisiens auraient même pu s'incliner face aux hommes de Bruno Génésio, sans un Keylor Navas des grands soirs. En fin de rencontre, Presnel Kimpembe a vu rouge, confirmant l'incapacité francilienne a garder ses nerfs dans la difficulté cette saison. En fin de rencontre, Marquinhos était abattu au micro de Canal+.

"Au PSG, c’est inadmissible de laisser des points partir comme ça"

"Bien sûr que c’est un coup au moral. On va croire jusqu’à la fin, mais il faut faire beaucoup mieux que ça au PSG. On sait que c’est difficile et Lille gagne chaque match, mais il faut y croire. Penser à nous et gagner des matches. On a eu des occasions et on n’a pas su marquer. Le foot est comme ça, c’est des détails. Si t’arrives pas à être décisif… On le répète à chaque fois, mais c’est la vérité. On a des occasions et on ne marque pas. Eux marquent sur un corner", a analysé l'international brésilien, très déçu.

"C’est le foot, mais on est conscients qu’on doit faire mieux quand on voit le bilan de la saison. On a perdu des matches qu’il ne fallait pas. On a laissé trop de points à la maison et ça nous fait mal au final. La Coupe de France ? On va jouer ce qui nous reste à jouer. On a une coupe à aller chercher et le championnat où on va continuer à mettre la pression sur Lille. Il faut qu’ils fassent un faux-pas", a ensuite espéré Marquinhos, alors que Lille compte désormais trois points d'avance sur le PSG à deux journées de la fin.

"Dans la semaine, il faut bien parler. Car quand on est au PSG, c’est inadmissible de laisser des points partir comme ça. Une, deux, trois fois... Ça commence à faire beaucoup. Ce n’est clairement pas notre meilleure saison. On n’était pas très costauds et il faut faire beaucoup mieux. Il faut se parler en vue de la saison prochaine", a enfin confié le défenseur central, déjà tourné vers la saison prochaine. Opposé à Saint-Etienne (J37) puis à Angers (J38), Lille n'a besoin que de quatre points pour triompher.