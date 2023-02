PSG : Marquinhos et Kimpembe, le clash!

Depuis la défaite 3-1 à Monaco, le torchon brûle entre Marquinhos et Presnel Kimpembe et l'ambiance dans le vestiaire s'est sérieusement dégradée.

Après un début d'exercice très réussi, le PSG connaît de sérieux remous depuis le début de l'année 2023 et des performances de plus en plus en berne. Rarement l'hiver parisien n'avait pas été rude depuis l'arrivée des Qataris. Une situation qui, en interne, tend énormément l'ensemble des membres du club. Le torchon brûlerait même entre Marquinhos et Presnel Kimpembe depuis la défaite à Monaco (3-1).

Défiance joueurs-direction, clash Marquinhos-Kimpembe

Nasser al-Khelaïfi n'a pas du tout apprécié l'image défensive et impuissante du PSG contre le Bayern, pour une rencontre où l'émir du Qatar s'était personnellement déplacé. Un agacement qui a résonné au sein du club parisien et qui a tendu plus encore des joueurs qui reprochent déjà pas mal de choses à leurs dirigeants, à commencer par un effectif plus faible que les saisons précédentes. Une défiance qui touche autant les « purs parisiens » comme Marquinhos et Presnel Kimpembe que les stars Neymar et Lionel Messi.

En interne, Kimpembe, formé au club et parisien pur jus, déplore régulièrement le départ forcé de la plupart de ses congénères et la disparition de l'amour du maillot consécutif à cette délocalisation du vestiaire parisien. Le défenseur central se sent aujourd'hui plus proche des titis comme Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bisthiabu et Ismaël Gharbi que des stars du vestiaire. C'est d'ailleurs ce ressentiment qui, à l'issue de la défaite à Monaco (3-1), a poussé le Français à se présenter face aux supporters contre l'avis de son capitaine Marquinhos. Une prise de position considérée comme un affront par le Brésilien.

Le duo Marquinhos/Neymar s'est en outre querellé avec Luis Campos à la mi-temps de la rencontre alors que le meneur de jeu éprouve déjà de lourds ressentiments envers le Portugais après sa tentative de faire partir le Brésilien du PSG. L'intervention du conseiller sportif, en plein milieu de la rencontre, aurait également passablement énervé Christophe Galtier. D'après plusieurs sources proches du club parisien, l'ambiance serait de plus en plus électrique entre les différents composants du club. Des tensions qui pourraient, à terme, empêcher le PSG de se fédérer pour relever la tête.