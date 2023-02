Monaco – PSG : Marquinhos se cache, Kimpembe affronte les supporters

Alors que le PSG connaissait sa deuxième défaite consécutive, le capitaine Marquinhos s'est caché alors que Kimpembe a fait face aux supporters.

Quelques jours après son élimination en Coupe de France au Vélodrome, le PSG s'est à nouveau incliné sur le terrain d'un concurrent. En déplacement sur le Rocher, les Parisiens ont été lourdement battus par une équipe qui s'érige comme leur véritable bête noire : une seule victoire et 4 défaites lors des 6 derniers affrontements contre Monaco. À la fin de la rencontre, les attitudes ont divergé : Marquinhos a fui les supporters tandis que Presnel Kimpembe est parti les affronter.

Marquinhos se cache, Kimpembe assume

Face à un spectacle pathétique de leur équipe, les supporters parisiens ont fait entendre leur mécontentement à l'issue de la rencontre. À l'issue de la rencontre, Gianluigi Donnarumma s'est dirigé seul vers les supporters pour les saluer, avant que le jeune Warren Zaïre-Emery ne le rejoigne. Mais c'est l'attitude de Marquinhos qui a étonné : le capitaine a demandé aux joueurs parisiens de ne pas aller à la rencontre des supporters car « ils sont énervés ». Une prise de position inquiétante de la part d'un capitaine.

À l'inverse, le titi parisien Presnel Kimpembe a assumé son rôle et s'est présenté face à ses supporters avec un mégaphone. Face à une foule furieuse, il s'est exclamé : « On a besoin de vous. On va faire les choses comme il faut. Il ne faut pas lâcher maintenant, on va se remobiliser dans le vestiaire. » Une attitude qui, cette fois, a été apprécié par les supporters qui ont applaudi leur joueur.