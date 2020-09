PSG : Marquinhos et Icardi à l'entraînement, Kehrer et Verratti absents

Le PSG s'est entraîné ce mardi en fin d'après-midi. Marquinhos et Mauro Icardi étaient bien là. Thilo Kehrer et Marco Verratti manquaient à l'appel.

Le PSG a foulé la pelouse du Centre Ooredoo ce mardi en fin d'après-midi avant de recevoir le , mercredi (21 h), en match en retard de la 1ère journée de . Un entraînement qui a confirmé le retour de trois joueurs touchés par le Covid-19.

Ainsi, Keylor Navas, qui aurait pu jouer dès dimanche sans une douleur au dos, était bien sur la pelouse. Il semblait en bonne forme et souriant lors des 15 premières minutes diffusées en vidéo par le PSG. Marquinhos et Mauro Icardi étaient aussi présents. Les deux hommes postulent à une place dans le onze de départ contre Metz.

Jesé absent aussi

Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa, tous expulsés contre l'OM (0-1), figuraient avec le groupe même s'ils ne pourront pas jouer face aux Messins pour cause de suspension. Les trois hommes connaitront les décisions de la commission de disicipline dans la soirée de mercredi. Concernant Kylian Mbappé, il poursuit son protocole de reprise et n'était pas aux côtés de ses partenaires pour le début de la séance. Il pourrait revenir pour le déplacement à Nice dimanche (13 h).

Enfin, Thilo Kehrer et Marco Verratti manquaient à l'appel. Pour le premier, Thomas Tuchel a confié qu'il devait "faire un point avec les kinés" . Le second souffrirait d'une fatigue musculaire. Jesé n'était pas là non plus, contrairement aux jeunes Arnaud Kalimuendo, Kays Ruiz-Atil, Timothée Pembélé, Bandiougou Fadiga, Soumaila Coulibaly, Xavi Simons, Maxen Kapo et Alexandre Fressange, qui pourraient compléter le groupe mercredi soir.