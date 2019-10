PSG : Marco Verratti voulait revenir à Pescara au bout de 6 mois

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti a mis du temps à s'acclimater à la France.

Devenu l'une des coqueluches du public du Parc des Princes au fil des années, Marco Verratti a su se rendre indispensable au point d'incarner le , au même titre que Marquinhos. Mais l'histoire d'amour entre le petit italien et le club francilien n'a pas toujours sonné comme une évidence. Et pas à cause de Paris, mais de son attachement à l' , et notamment à son club formateur.

Marco Verratti est un enfant de Pescara, il ne s'en est jamais caché.

Invité à revenir sur ses débuts au Paris Saint-Germain dans un grand entretien accordé à RMC Sport, l'international italien a confié qu'il avait pour projet de retourner à Pescara au bout de 6 mois lorsqu'il a rejoint l'Hexagone.

"Je me rappelle que, quand je parlais avec le président de Pescara, avec qui j'étais vraiment proche, je lui disais : 'dans six mois, je reviens ici, je reviens à Pescara, tu me reprends'. Je savais déjà que ça allait être difficile. C'était difficile de me convaincre de signer, parce que moi, je n'aurais jamais voulu quitter Pescara", a-t-il expliqué.

Pour rappel, Marco Verratti a signé au Paris Saint-Germain à l'été 2012. Il n'était alors qu'un prospect prometteur, arrivant dans l'ombre de stars internationales comme Zlatan Ibrahimovic ou Thiago Silva.