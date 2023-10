PSG : Marco Verratti revient sur ses dernières heures au Parc des Princes

Après onze ans au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a quitté le club francilien cet été. Il raconte ses dernières heures au Parc.

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est séparé de plusieurs joueurs, dont Neymar Jr et Marco Verratti. Ce dernier qui a passé on années de bons et loyaux services, a pris la direction du Qatar. Mais avant, il a eu droit à un hommage mérité contrairement à d’autres joueurs du club francilien.

Verratti raconte ses derniers moments au Parc des Princes

A l’instar de Neymar, qui a fini par prendre la direction d’Arabie Saoudite pour signer en faveur d’Al-Hilal, Marco Verratti a aussi quitté le Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2023. Le milieu de terrain italien a d’abord été poussé vers la sortie par le club champion de France. En effet, le « Petit hibou » a réussi à trouver une nouvelle corde à son arc le plus rapidement possible en s’engageant en faveur d’Al-Arabi SC au Qatar.

Mais contrairement à d’autres cadres joueurs, qui ont quitté la formation francilienne ces dernières années, Marco Verratti a eu droit à un hommage digne de son rang. Pour l’honorer, le club de la capitale française a rendu un hommage à son milieu de terrain italien. Ceci lors de la réception de l’OGC Nice (défaite 2-3) dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Même s’il ne partageait pas une bonne relation avec Luis Enrique avant de quitter le club, Verratti s’est senti bien ses dernières heures au Parc des Princes.

Dans une interview accordée à L’Equipe, l’ancien milieu de terrain de Pescara raconte ses émotions ressenties lors de l’hommage à lui rendu par le Paris Saint-Germain et ses supporters au Parc des Princes.

« (rires) C’est ça, j’ai revu passer ces onze ans. Je savais que c’était la dernière fois que j’étais sur cette pelouse. Je me doutais que ça allait être spécial : lors des adieux d’autres joueurs, j’étais le premier ému. Être là avec ma famille, mes enfants, c’était fort. Tout le monde ne fait pas onze ans dans la même équipe ! Avec les entraînements, les matches, j’ai plus vu tous les mecs du PSG que ma famille », a-t-il raconté.

Le milieu de terrain italien de 30 ans a signé un contrat de deux ans en Qatar Stars League avec Al-Arabi SC jusqu’en juin 2025. Avec le club du Golfe, Marco Verratti a déjà disputé deux rencontres.