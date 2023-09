PSG : Manuel Ugarte couvert de compliments par un ancien du club

L'ex milieu offensif du PSG ne tarit pas d'éloges Manuel Ugarte. Il est tout simplement admiratif de l'Uruguayen.

Arrivé cet été au PSG en provenance du Sporting Lisbonne, Manuel Ugarte ne cesse d'exprimer tout son talent. l'Uruguayen brille et séduit les observateurs du PSG en l'occurrence Javier Pastore.

Pastore encense Ugarte

Malgré la fin de son aventure parisienne en 2018, Javier Pastore reste toujours attaché au club de la capitale. L'ex international argentin suit avec grand intérêt l'actualité du club de la capitale et n'hésite pas à se prononcer quand il le faut. Il vient de sacrifier une nouvelle fois à cette habitude. Interrogé sur le début de saison de Manuel Ugarte, l'argentin s'est montré dithyrambique envers ce dernier.

« Je n’avais jamais vu un match entier de lui. J’ai commencé à le regarder depuis qu’il est arrivé au PSG. C’est un joueur exceptionnel. C’est la clé pour le PSG. Il sait bien jouer au milieu, il est toujours bien placé, il est agressif au pressing, il récupère le ballon et il le passe tout de suite vers l’avant. C’est un joueur qui manquait. Thiago Motta était le dernier un peu comme ça, même s’il n’avait pas l’agressivité d’Ugarte. C’est un joueur qui va beaucoup donner au PSG", s’est enthousiasmé Pastore, lors d’un échange avec la radio RMC.

Une adaptation précoce

Pour recruter l’international uruguayen, le PSG a dû débourser une somme de 60 millions d'euros. Le club de la capitale a offert un contrat de 5 ans au jeune milieu de terrain qui est lié à Paris jusqu’en juin 2028. Après 6 matchs de Ligue 1 et une apparition en Ligue des champions, on peut affirmer sans ambage que Ugarte est l’un des meilleurs joueurs du PSG en ce début de saison. Pointe de basse de ce milieu à trois parisien, le joueur de la Celeste est impressionnant de combativité et de sérénité.

Toujours bien positionné dans l’entrejeu, Ugarte montre une certaine promptitude à aller grappiller les ballons dans les pieds de l’adversaire. Sa lecture du jeu est impeccable et il s’en sert pour étouffer dans l’œuf les constructions offensives des équipes adversaires. Il apporte de l’équilibre au milieu parisien en témoigne sa prestation exceptionnelle contre Marseille dimanche (4-0) à l’occasion de la 6éme journée de Ligue 1. Son adaptation à Paris est tout simplement incroyable.