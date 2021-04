PSG-Manchester City - Pep Guardiola : « Mbappé et Neymar font du bien au football »

Pep Guardiola a encensé Kylian Mbappé et Neymar en conférence de presse avant PSG-Manchester City, mercredi, en Ligue des champions.

Mercredi soir, Manchester City affrontera le PSG au Parc des princes à l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Et lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Pep Guardiola a surtout rappeler sa joie de voir son équipe jouer un match d'une telle importance.

Sur la Ligue des champions : « C'est sympa comme la Premier League. C'est une des compétitions importantes. On va à Paris pour essayer de gagner. Nous voulons y être depuis que j'ai rejoint le club. On doit performer en Angleterre et aussi en Ligue des champions. Le club a acheté beaucoup de joueurs et nous en sommes ici. Nous sommes chanceux d'en être là. Je suis très heureux de voyager à Paris pour jouer ce match. La Ligue des champions est la compétition la plus belle mais la Premier League est la plus importante. »

Sur la victoire de City en League Cup, samedi dernier : « C'est toujours difficile de gagner des titres. La League Cup c'était un superbe moment de joie et on n'a pas eu beaucoup de temps pour le célébrer. C'était pareil après la qualification en demi-finale de Ligue des champions. Là c'est PSG, PSG. On veut gagner le match de mercredi. C'est ce sur quoi nous sommes concentrés. »

Sur la présence de City en demi-finale : « Tout le monde est apte. Je crois que tout le monde est heureux. C'est une chance d'être là. Manchester City ce n'est pas un club qui est souvent en demi-finale comme d'autres tels que le Bayern, le Real ou Barcelone. C'est incroyable pour nous. C'est quelque chose de nouveau. Si vous rejoignez la finale c'est que vous avez joué deux bons matches. On est arrivé là. On prend un match à la fois. On veut gagner ce match, peu importe le nombre de buts. On veut gagner ce match. »

Sur la confrontation PSG-City en 2016 : « C'était il y a longtemps. Il ne faut pas trop y penser. Peu de joueurs étaient déjà là. Nous voyagerons avec l'idée de gagner le match. »

Sur un possible plan anti-Neymar : « Il n'y a pas de stratégie défensive pour bloquer ce genre de joueurs. Je vais essayer de bien dormir cette nuit mais... Ils ont de bons joueurs. On va essayer de les arrêter en jouant en équipe, en défendant bien. C'est la deuxième fois que l'on est en demi-finale. On doit s'ajuster comme avant chaque match mais je suis certain que l'on va essayer d'être qui nous sommes afin d'essayer d'obtenir le résultat dont nous avons besoin pour le match retour. »

Sur la tactique à adopter face au PSG : « Si vous avez le ballon tout le temps, c'est le meilleur équilibre. C'est impossible que le PSG n'ait pas de contre-attaque. Ils ont beaucoup d'armes et de bons joueurs. On doit trouver les ressources pour attaquer et minimiser leurs chances. Le meilleur moyen c'est d'imposer notre jeu. Bien sûr Lyon nous avait battus avec des contres mais le meilleur moyen c'est d'avoir la possession du ballon. Il faut s'imposer à l'adversaire et la manière dont nous aimons le faire c'est en ayant le ballon. L'équilibre de l'équipe suit quand tu as le ballon et comment tu crées de la stabilité avec le ballon. »

Sur les récentes difficultés du PSG au Parc : « On sait que l'on va souffrir dans les deux matches et qu'ils vont avoir des occasions. Je connais les armes qu'ils ont en attaque. Tout le monde les connait. Nous devons nous créer des occasions. Mais le PSG, ce n'est pas seulement deux joueurs. La seule chose à faire c'est de profiter du match, profiter de la pression et les meilleurs joueurs y parviennent. Les grands clubs gagnent les compétitions car ils jouent ce genre de matches comme si c'était des amicaux. »

Sur sa première confrontation face à Neymar : « Je me souviens du match contre Santos. C'était le roi de Santos. Mes joueurs étaient bouche bée. C'est un régal de le voir jouer. Ce n'est pas facile de porter le numéro 10 au Brésil. S'il était resté à Barcelone, le Barça aurait gagné deux ou trois titres supplémentaires en Ligue des champions. Il a décidé d'aller à Paris et je ne dirais pas que c'est une mauvaise décision. S'il peut avoir de la régularité et ne pas être blessé. Je suis un grand admirateur. C'est un plaisir de jouer contre le PSG et lui. On va essayer de les battre. »

Sur Kylian Mbappé : « Mbappé aura le football à ses pieds dans les années à venir. Il marque beaucoup de but comme Haaland. C'est un joueur exceptionnel et il semble être un mec sympa. C'est comme Neymar, il fait du bien au football. »

L'article continue ci-dessous

Sur les différences entre Mbappé et Foden : « Ils jouent dans des positions différentes. Ils sont jeunes et incroyablement talentueux. Le PSG est très heureux d'avoir Mbappé et nous sommes très heureux d'avoir Foden. C'est un supporter de City, il est en équipe nationale. Il a gagné sa place sur le terrain. Je ne fais pas de cadeau aux joueurs. Il a beaucoup joué parce qu'il l'a mérité. »

Sur l'incroyable quart de finale Bayern-PSG (2-3) : « Le Bayern a perdu, le football est le seul sport impossible à prédire. Tu peux avoir toutes les statistiques et perdre. C'est pour cela que le football est fantastique. Si le match entre Munich et Paris était si bien c'est parce que les deux équipes ont essayé d'attaquer. Parfois le football écrit sa propre histoire malgré ce que prévoient les entraîneurs. »

Sur Kevin De Bruyne : « Que puis-je dire à propos de lui. Il est tellement important pour nous. Quand il a été blessé on a fait avec d'autres joueurs et on va encore le faire tous ensemble ce mercredi. »