PSG-Manchester City, Neymar : "Je n'ai jamais été aussi heureux à Paris"

À la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City, le Brésilien a évoqué l'importance de ce match devant la presse.

Souvent blessé ces dernières saisons lors des matches à élimination directe, Neymar sera scruté de près ce mercredi soir face à Manchester City. Recruté à prix d'or au FC Barcelone, Neymar a toujours clamé haut et fort son désir de remporter la Ligue des champions avec le PSG. Le Brésilien peut envoyer un message à ses détracteurs en réalisant une grande rencontre. Neymar a affiché ses ambitions en conférence de presse.

Il semble que tu arrives en pleine forme, comment te sens-tu ? Tu es prêt à porter le PSG sur tes épaules ?

Ce sera certainement un match compliqué. Il n'y a pas d'équipe facile à ce niveau. Manchester City est une équipe de haut-niveau, c'est une demi-finale. Ce sera aussi dur que face au Bayern. On fera tout pour gagner. Je me sens bien, heureux. Je suis bien physiquement. Nous sommes prêts pour jouer le match de demain, moi particulièrement. Je vais tout faire pour aider le PSG demain à aller de nouveau en finale.

Nous sommes dans la phase finale de la saison, vous êtes un candidat au Ballon d’Or, votre coéquipier Mbappé aussi, vous en parlez avec lui ? Vous avez l’impression d’être devant lui ?

Je suis très heureux de la saison que le PSG fait. Sur le Ballon d’Or, ce n’est pas quelque chose que je regarde ou auquel je pense. Ce que je veux gagner c’est la Ligue des champions c’est ce qui fait la différence. Dans l’avenir, j’aurais en mémoire le fait que j’ai remporté, une fois, deux fois, trois fois la C1 et que j’ai aidé le PSG à l’avoir. Avec Kylian on a une grande amitié, c’est un grand joueur. J’espère qu’il va continuer à marquer des buts, à bien jouer. J’espère qu’il va atteindre tous les records possible. C’est un bon joueur et une bonne personne. Je souhaite qu’il soit très heureux et qu’il atteigne le plus grand succès possible.

Ton contrat se termine en 2022, tu en as déjà beaucoup parlé, je voudrais savoir si tu vas prolonger et pourquoi ce n’est pas encore fait ?

Toute la saison c’est la même chose. J’en ai déjà parlé avant le dernier match. Je n’ai pas à parler de ça, il me reste encore deux ans de contrat. Je ferai ce qui est le mieux pour tout le monde. J’ai déjà dit que je me sens bien ici, je suis très heureux, peut être que c’est la saison pendant laquelle je me sens le plus heureux. Je n'ai jamais été aussi heureux ici donc les choses vont venir naturellement, mais bien sûr nous discutons avec le PSG.

"Le PSG est aux portes de gagner la Ligue des champions"

Tu termines ta quatrième année au PSG, en quoi le club a-t-il grandi ? Qu’est-ce qui manque au club pour grandir davantage ?

Depuis que je suis arrivé, il a grandi c’est sûr. C’est un club encore plus respecté. Maintenant, il fait partie des quatre, cinq, six plus grands clubs d’Europe. Paris mérite ce respect. C’est la deuxième année consécutive qu’on est dans le dernier carré de la Ligue des champions, l’année dernière on a été deuxième et cette saison on va tout faire pour remporter ce titre.

Ces matches de C1 c’est l’occasion de mettre tout le monde d’accord, de rentrer dans l’histoire du club ?

Quand je suis arrivé, on a toujours dit que la priorité c'est la Ligue des champions. L'année dernière on a été en finale, c'était la première fois pour le PSG. On est encore en demi-finale, ça veut dire qu'on s'améliore. Je pense que cette saison avec les recrues, le nouveau staff technique, on a tout pour remporter la compétition. Le climat actuel, le climat de travail, tout est réuni pour que l'on remporte la Ligue des champions. Le PSG est aux portes de gagner la Ligue des champions. L'ambiance est fantastique ici. Il faut poursuivre notre travail, persévérer pour gagner.

C'est votre quatrième saison au PSG, la deuxième fois en demi-finale, qu'est-ce que vous avez changé depuis votre arrivée en 2017 ? Dans votre jeu et hors du terrain ?

Il s'est passé beaucoup de choses depuis que je suis arrivé à Paris, j'ai eu des problèmes d'adaptation. Je les ai surmontés. Beaucoup de choses se sont passés. Mais j'ai toujours été professionnel, j'ai travaillé, même si certains disaient des choses fausses à mon sujet. Quand je suis sur le terrain, je joue et je suis professionnel. Je sais que je peux aider mon équipe et l'aider beaucoup. C'est la deuxième année que nous sommes en demi-finale, nous avons une très forte équipe face à nous, Manchester City, que nous respectons beaucoup. Nous avons battu le Barça, le Bayern, nous allons tout faire pour battre Manchester City.