PSG-Lyon, Thomas Tuchel : "Bernat ? Ça sera peut-être court pour Dortmund"

L'entraîneur du PSG était en conférence de presse ce samedi avant le choc de la 24e journée de Ligue 1 dimanche (21h05) entre Paris et l'OL.

Le groupe et les absents

Thomas Tuchel : Il manquait Abdou Diallo, Colin Dagba et Juan Bernat à l'entraînement. Ils ne sont pas disponibles. Marquinhos, Thiago et Ney se sont entraînés aussi, mais le match arrive trop tôt et ils ne sont pas disponibles.

Son équipe et l'OL

Je sens mon équipe très forte et très concentrée pour continuer sa marche en avant. L'équipe a fait de gros efforts depuis le début de l'année. On a gagné beaucoup de matches, on a toujours montré notre faim de victoire. Il est nécessaire toutefois d'être attentifs et de respecter les qualités d'une équipe comme . C'est toujours difficile d'affronter l'OL et j'espère vraiment que nous sommes prêts pour demain (dimanche).

Cherki et Haland

Cherki ? Il a beaucoup de talent, il est très fort, il a beaucoup de confiance. Le coach le laisse jouer, il a été décisif pour Lyon. Mais on ne joue pas contre lui, on joue contre une équipe et on doit défendre tous ensemble. C'est la même chose pour Haland. Il est très fort, mais ce n'est pas nécessaire de parler de lui. On a encore le temps de préparer Dortmund.

Marquinhos, Thiago Silva et Neymar

Ils vont revenir contre , si toutes les choses se passent sans problème.

Les joueurs en fin de contrat

Je sens les joueurs très confiants, très forts. Thiago (Silva) est mon capitaine, rien n'a changé, c'est la même chose pour Thomas (Meunier). Je vois des joueurs super professionnels. Thomas joue beaucoup, il est super important pour nous. Les deux sont impressionnants et je suis content qu'ils soient là, je n'ai pas l'impression que ça dérange. Les contrats, ce ne sont pas des choses qu'un entraîneur décide. Cela se passe entre les agents, les familles et le club aussi. Il y a plusieurs opinions, et pour moi ça ne change rien. Thiago est mon capitaine, Thomas est mon latéral droit en ce moment parce qu'il montre qu'il a les qualités pour jouer.

"J'espère qu'Icardi va retrouver sa confiance"

L'état de forme de Bernat et l'inquiétude avant Dortmund

C'est un petit peu dommage pour Juan (Bernat), il est malade. Il perd encore des jours décisifs, ça commence à être long. Et ça va être très court pour préparer Dortmund, on doit décider encore. Cela dépendra du nombre de jours où il est malade, on verra s'il peut jouer contre Dijon ou Amiens. Mais on ne peut pas penser uniquement à Dortmund. On doit arriver là-bas avec une équipe forte, qui a du rythme. Ce sont des matches à haute intensité, et pour ça on doit s'adapter à la situation. J'espère que Juan sera capable de jouer contre Dijon, mais ce sera un match à gagner, pas un match pour prendre des risques. Il ne faut pas penser que ce sera facile. On continue comme ça, sans trop penser à Dortmund.

Pablo Sarabia

C'est un gars qui fait bien son travail. Il est extraordinaire, il a le talent pour jouer dans notre équipe. Il est super décisif et apporte quelque chose de différent à l'équipe. Il apporte offensivement et défensivement. Il est toujours là, il est dangereux. C'est bien qu'on ait des joueurs comme ça. Il est important pour nous et c'est bien parce qu'on a besoin de lui. Une équipe forte, ce n'est pas que onze joueurs. On a gagné en personnalité avec lui.

Le coup de pompe d'Icardi

J'espère qu'il va retrouver son rythme, sa confiance et qu'il va marquer des buts de nouveau. Mais il reste un joueur important et on voit aussi que Edi (Cavani) gagne en capacité.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges