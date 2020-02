PSG-Lyon, Pablo Sarabia : "Une erreur de se concentrer sur Dortmund"

L'Espagnol était en conférence de presse ce samedi. Il a évoqué PSG-Lyon, son actualité et le déplacement à Dortmund qui approche désormais.

Son association avec Mbappé contre

Pablo Sarabia : C'est vrai que j'ai joué dans une postion inhabituelle (contre Montpellier, ndlr) mais si le coach pense que je peux jouer là, c'est que je peux. Jouer avec Kylian Mbappé facilite bien les choses aussi, et je peux bien faire.

Un premier bilan et la concurrence au PSG

Dès mes premières minutes au PSG, j'ai essayé d'aider au maximum. Mon nombre de buts et de passes décisives (29 matches, 10 buts et 6 passes décisives, ndlr), c'est bien. Je suis très content. Il y a beaucoup de concurrence, surtout devant. J'essaye d'apporter le plus possible à l'équipe. (...) Chaque fois que je dois jouer, je suis là. Je ne sais pas l'image que je renvoie, je travaille pour aider l'équipe, que ce soit devant comme face à Montpellier avec Kylian (Mbappé) ou au milieu de terrain.

Déjà concentré sur Dortmund?

On est pleinement concentrés sur le match de demain (contre , ndlr). On va affronter une équipe contre laquelle il n'est jamais facile de faire un résultat. Après, on aura le match de coupe. Ce serait une erreur de se concentrer déjà sur Dortmund. (...) L'OL ? Ils pourraient avoir de meilleurs résultats en , mais ils sont encore qualifiés en Champions League. Ce match sera peut-être plus difficile que d'autres, mais on le prépare comme les autres.

L'équilibre de l'équipe en 4-4-2

Je pense que le 4-4-2 est assez équilibré, l'équipe aussi. On doit rester bien compact avec un bloc unique pour bien défendre et bien attaquer.

Thomas Tuchel

C'est un entraîneur qui est assez proche de ses joueurs. Personnellement, je suis très content, il me fait confiance assez souvent, il n'hésite pas à me dire les choses et fait en sorte que l'ambiance soit bonne. C'est très important pour avoir des résultats.

Son avenir au PSG

Je suis très heureux à Paris. Il y a eu une période d'adaptation logique. Je pense que je suis encore dans cette période de rodage, je dois encore m'adapter à certaines choses. C'est logique, et pour le moment je ne me projette pas ailleurs qu'au PSG pour la suite.

