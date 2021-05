PSG, Luis Fernandez : "Je ne veux pas entendre dire que Neymar est responsable"

L'ancien entraîneur du PSG est déçu de l'élimination des hommes de Mauricio Pochettino mais espère les voir rebondir.

Après un parcours fantastique en Ligue des champions, le PSG de Mauricio Pochettino a été éliminé aux portes de la finale ce mardi soir. Les Parisiens n'ont pas réussi à inverser la tendance à l'Etihad Stadium face à Manchester City et ont vite concédé un but dans la partie sur une contre attaque rondement menée par les Cityzens. Le PSG peut avoir des regrets, mais va désormais vite devoir rebondir. Dans une interview accordée à Le Parisien, Luis Fernandez a regretté les trop nombreuses erreurs du PSG.

"J'ai beaucoup de regrets, notamment sur la première mi-temps. J'ai bien aimé l'entame, le début de match, l'engagement que les Parisiens y ont mis. Certes, ils sont menés 1-0, mais il y a la tête de Marquinhos sur la barre, le centre en retrait où Neymar et Di Maria se gênent, la frappe de Di Maria qui rase le but vide... Ils sont présents, récupèrent, jouent haut et puis tu prends ce but sur une relance du gardien...", a analysé Luis Fernandez

"Une chose est sûre, à ce niveau-là, les erreurs ça ne pardonne pas ! Encore plus face à une équipe de la qualité de Manchester City. Quand on a des gars comme Agüero, Gabriel Jésus ou Sterling sur le banc, ça veut tout dire de la qualité de ceux qui sont sur le terrain. Pour moi, c'est Manchester City qui a gagné, pas Paris qui a perdu. Quand on fait des erreurs, c'est souvent parce que l'adversaire vous pousse à les faire", a ajouté l'ancien entraîneur du PSG.

"Manchester City joue, est sûr de ses forces et est en pleine confiance"

L'article continue ci-dessous

Luis Fernandez a regretté l'absence de Kylian Mbappé et a défendu Neymar : "Manchester City est bien plus costaud que la saison dernière lorsqu'il était plus en délicatesse en championnat et s'était fait sortir par Lyon en Ligue des champions. Pep Guardiola a rectifié le tir et on a vu un Manchester City qui joue, est sûr de ses forces et en pleine confiance (...) L'absence de Kylian Mbappé c'est un handicap, c'est ton arme principale, il fait partie de tes forces, en matière d'efficacité, c'est le numéro un de l'équipe, il surfe sur une vague exceptionnelle".

"C'est comme si on enlevait De Bruyne ou Mahrez, voir peut-être même les deux à Pep Guardiola. C'est ton atout majeur et quand il n'est pas là, ça a forcément une incidence sur ton équipe mais aussi sur ton adversaire. Mbappé, c'est un joueur qui fait peur, que l'adversaire craint. Son absence a été préjudiciable. Je ne veux pas entendre dire que Neymar est responsable. Je comprends qu'on puisse être déçu par l'élimination", a ajouté l'ancien entraîneur du PSG.

"Mais Paris, c'est une équipe, un collectif. En première mi-temps, je l'ai vu presser, se déplacer, demander le ballon, afficher son envie d'être au coeur du jeu. Il a peut-être raté des passes, un tir, n'a pas eu de réussite dans le dernier geste, la dernière frappe, mais il a été disponible dans le jeu et dans l'esprit. Je ne veux pas entendre dire qu'il a joué les touristes. Pour que le PSG sauve sa saison, il faut qu'il aille chercher le championnat et la coupe de France. Mais ce n'est pas simple de se remettre d'une telle déception. Il est encore trop tôt pour faire le bilan. C'est à la fin qu'on fait les comptes et qu'on attribue les parts de responsabilités", a conclu Luis Fernandez.