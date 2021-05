Ligue des champions 2019-2020 – Le PSG a reçu une plus grosse dotation que le Bayern

Bien que battu en finale de la dernière Ligue des champions par le Bayern, c'est le PSG qui a reçu la plus grosse dotation.

Selon le rapport financier publié par l'UEFA, le PSG est le club qui a reçu le plus d'argent parmi les équipes engagées en Ligue des champions la saison dernière.

Finaliste malheureux, le PSG a touché 126,806 millions d'euros et devance le Bayern, vainqueur de l'épreuve (125,468 millions d'euros) et deux clubs éliminés en quart de finale : le Barça (100,251 millions d'euros) et Manchester City (94,748 millions d'euros).

Le PSG a gagné plus que le Bayern

Si le PSG a gagné plus d'argent que le Bayern, c'est en raison de plusieurs critères : les résultats lors de la phase de groupes, le coefficient UEFA du club, le montant des droits TV. Et c'est sur ce dernier point que le PSG a fait la différence. Le club parisien a reçu 25,5 millions d'euros contre 12,5 millions pour le Bayern, les droits TV de la C1 étant plus élevés en France qu'en Allemagne.

Dans le rapport, on apprend que l'Olympique Lyonnais, éliminé en demi-finale par le Bayern, a touché 91,213 millions d'euros et que le RB Leipzig, tombé au même stade de la compétition face au PSG, a engrangé 68,675 millions d'euros.

Un salaire astronomique pour le président de l'UEFA

L'UEFA a également dévoilé les dotations versées aux clubs engagés en Ligue Europa. Vainqueur de l'épreuve, le FC Séville a reçu 34,606 millions d'euros, et l'Inter Milan, battu en finale a récolté 61,394 millions d'euros. Cet écart s'explique par la présence initiale du club italien en phase de groupes de la Ligue des champions, compétition bien plus lucrative que la Ligue Europa, compétition dans laquelle il a ensuite été reversé.

Concernant les deux clubs français ayant participé à la Ligue Europa la saison dernière, Rennes a touché 14,396 millions d'euros et Saint-Etienne 12,036 millions d'euros.

Enfin, l'UEFA a communiqué sur le salaire de ses dirigeants et notamment celui de son président, Aleksander Ceferin. Le Slovène a reçu 2 421 539 de francs suisses pour la saison 2019-2020 ce qui fait à peu près 2,2 millions d'euros. L'UEFA précise qu'il n'a perçu aucune prime.