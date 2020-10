PSG - Lucas Moura : "Paris est très chanceux d'avoir Neymar"

L'ancien du PSG garde un oeil attentif sur le club francilien. Il a noté le niveau de jeu impressionnant de Neymar, et les départs de certains cadres.

Désormais joueur de , Lucas Moura demeure un suiveur attentif du , où ses amis Marquinhos et Neymar, pour ne citer qu'eux, évoluent toujours. Resté attaché au club de la capitale, son premier depuis son arrivée en Europe, le Brésilien a été interrogé par le Parisien en marge de la rencontre face à Manchester.

"Je suis heureux pour Thiago. Il est plus proche de moi, ici à Londres"

Lucas Moura a notamment évoqué la forme de Neymar, lequel a retrouvé son meilleur niveau ces derniers mois avec Paris. "Il progresse chaque saison, oui. C'est un joueur impressionnant. Il a débuté sa carrière presque au sommet mais il continue à réaliser des grandes choses. C'est un top joueur. Paris est très chanceux d'avoir Neymar. C'est sûr qu'il aidera encore cette saison, qu'il a envie de gagner la avec le PSG. Il n'y a rien de plus à dire", a ainsi confié l'auriverde.

PSG-MU : Danilo Pereira, à peine arrivé et déjà dans le grand bain

Plus d'équipes

Lucas Moura n'a pas seulement évoqué Neymar, il s'est aussi penché sur les départs de Thiago Silva et d'Edinson Cavani, deux joueurs emblématiques du club avec lesquels il a évolué durant ses années parisiennes. "Je suis heureux pour Thiago. Il est plus proche de moi, ici à Londres. Je suis content pour lui, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, je l'ai toujours dit. Il joue dans une grande équipe. Pour lui et pour Cavani aussi, ce sera sans doute encore plus difficile de jouer en . Il y a beaucoup de grands joueurs. Et j'espère retrouver Marqui aussi un jour", a ensuite expliqué l'international brésilien. À l'image de David Luiz, l' fait office d'eldorado pour les anciens parisiens.