PSG : Lucas Hernandez règle ses comptes

Lucas Hernandez a démenti les rumeurs selon lesquelles il souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain, affirmant qu'il compte se battre pour conserver sa place sous les ordres de Luis Enrique.





Selon RMC Sport, Lucas Hernandez était au centre de rumeurs suggérant qu'il quitterait le géant de la Ligue 1 si son statut de remplaçant ne changeait pas. Le défenseur français de 29 ans, qui se remet d'une rupture du ligament croisé antérieur subie la saison dernière, a eu du mal à s'imposer dans le onze de départ préféré de Luis Enrique.

Avec seulement 16 apparitions en Ligue 1 lors de la dernière campagne et une forte concurrence de Marquinhos, William Pacho et Nuno Mendes, Hernandez a eu du mal à obtenir du temps de jeu régulier. Cependant, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 est sous contrat jusqu'en 2028 et est déterminé à rester et à se battre pour sa place.





Sur Instagram, Hernandez a directement répondu aux rumeurs en déclarant : « Un petit message pour faire suite aux différents articles de presse et rumeurs qui prétendent que j'aurais demandé à quitter le PSG si ma situation ne changeait pas. Je tiens à dire que je n'ai absolument pas demandé à partir et que je jouerai au PSG la saison prochaine, en continuant à travailler dur chaque jour pour défendre les couleurs du Paris-Saint-Germain du mieux que je peux chaque fois que l'entraîneur m'en donnera l'occasion ! »









Le Français reviendra de vacances avec l'intention de faire ses preuves pendant la pré-saison. N'ayant pas l'intention de quitter le club, l'attention se portera désormais sur la question de savoir si Luis Enrique lui offrira plus de temps de jeu dans une défense très fournie.