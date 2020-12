PSG-Lorient, Thomas Tuchel : "Nous sommes les favoris et ça ne changera pas"

Même si le PSG éprouve des difficultés en championnat, Thomas Tuchel estime que son équipe reste favorite pour le titre de champion de France.

La période n'est pas parfaite pour le PSG. Même si l'objectif a été atteint en , avec la qualification pour les huitièmes de finale, cela reste compliqué en championnat pour le club de la capitale qui se retrouve relégué à la troisième place après sa défaite contre (0-1).

Ce faux pas a permis à et l'OL de passer devant, alors que Marseille, juste derrière, compte deux matches en retard. Thomas Tuchel rappelle toutefois que son équipe reste favorite dans la course au titre. L'entraîneur parisien s'est exprimé en conférence de presse avant le match PSG-Lorient de mercredi.

Thomas Tuchel : Ce n'est pas impossible. On va tout essayer pour Lille (dimanche, NDLR). Je ne peux pas dire oui ou non. On doit attendre les examens de demain.

"Je crois que Mbappé peut commencer demain"

Comment se sent Kylian Mbappé et est-il apte à débuter un match ?

On doit attendre. Avant le dernier entrraînement, je crois vraiment qu'il peut commencer, mais cette saison on a eu tellement de surprises sur le dernier entraînement que je reste prudent.

Comment gérez-vous la pression liée au PSG qui fait que vous êtes toujours remis en question ?

On est habitués à ça, c'est normal. Tout le monde pense que la pression est énorme, mais moi je travaille avec mon équipe, avec mon staff et nos propres attentes sont les plus élevées possibles. C'est pour ça que ce n'est pas posssible de sentir une plus grande pression extérieure, de votre part ou d'autres personnes. Ce sont nous les responsables et il est important que l'on reste attaché à ce que l'on croit. Il faut toujours rester positif.

Quelle a été votre réaction au décès de Gérard Houllier ?

Il a été une grande source d'inspiration pour moi, une personne d'une grande humanité. J'ai parlé beaucoup de fois avec lui. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'était un collègue qui m'a toujours soutenu, très gentil, toujours humble. C'était impressionnant pour moi d'ailleurs, qui était un coach plus jeune que lui. J'ai été surpris et très triste d'apprendre son décès.

"Barcelone ? Un tirage très difficile contre une équipe super forte"

Avec la pression de Lille, Marseille et Lyon, le PSG est-il toujours favori en ?

Bien sûr. Je ne connais pas bien le classement mais nous sommes les favoris. Ce n'était pas suffisant sur le dernier match, mais nous sommes les favoris et ça ne changera pas. On a perdu trop de points, on doit faire mieux car c'est nécessaire.

Que pensez-vous du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui vous a réservé le ?

C'est un tirage très difficile contre une équipe super forte, un grand club. Mais aujourd'hui, on est en décembre, on les affrontera en février. C'est trop tôt. Ce sera un grand match et on fera tout pour arriver en bonne forme. La réalité maintenant, c'est la . On doit recommencer à gagner, c'est le défi.

Quand Marquinhos rejouera-t-il ?

J'espère vraiment qu'il pourra jouer contre Lille, c'est l'objectif.

Le match contre Lorient va-t-il permettre à certains joueurs d'avoir du temps de jeu ?

Dans un club comme le PSG, il y a forcément des gars qui ne jouent pas autant que d'autres. Je dois faire des choix. Contre , j'ai fait beaucoup de changements et l'équipe a très bien joué. Demain, c'est peut-être le moment de changer un peu plus car on ne peut pas avoir la même énergie que sur le dernier match. Il y aura quelques changements. J'ai une idée de l'équipe qui débutera mais je le rappelle, on a eu quelques surprises sur les derniers entraînements et des joueurs sont aussi fatigués.

Va-t-on revoir des jeunes comme Pembélé, Ruiz ou Fadiga ?

Si c'est nécessaire oui. Mais honnêtement on a perdu trop de points, on ne peut pas mettre toute la pression sur les jeunes.