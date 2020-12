PSG-Lorient : Mbappé dans le onze, Di Maria retourne sur le banc

Trois jours après la défaite contre l’OL et malgré des absents, Thomas Tuchel a renvoyé Di Maria sur le banc et titularisé Mbappé avec Kean.

Depuis le début de la saison, le PSG est l’un des clubs européens les plus touchés par les blessures. Entre petits pépins physiques et absences prolongées, Thomas Tuchel n’a pratiquement jamais pu compter sur son effectif au complet.

Ce mercredi face à Lorient au Parc des Princes (21h, 15eme journée), c’est encore une belle cascade de blessures qui a touché le groupe parisien. En plus de Navas et Kimpembe ménagés (le défenseur est sur le banc), et Icardi et Diallo qui ne rejoueront pas avant 2021, Neymar et Marquinhos sont absents tout comme Dagba, suspendu. De quoi limiter le champ d’action de Tuchel, trois jours après la défaite contre l’Olympique Lyonnais (0-1).

Pour affronter les Merlus, le technicien allemand va une nouvelle fois s’appuyer sur une ligne défensive à trois centraux. Suite aux différents forfaits, le trio est composé de Kehrer, Danilo et Kurzawa tandis que Florenzi et Bakker joueront les pistons. Au milieu, les clés du camion parisien seront confiées à Gueye, Herrera et Rafinha comme face à il y a deux journées.

Navas au repos, Kimpembe sur le banc

Face aux Héraultais mais également contre l’OL, Kylian Mbappé avait pris place sur le banc au coup d’envoi. Il sera cette fois titulaire aux côtés de Moïse Kean. Malgré l’absence de Neymar, Tuchel a donc fait le choix de rappeler Angel Di Maria sur le banc, lui qui était titulaire contre les Lyonnais. Les temps sont durs pour l’Argentin, qui n’a été dans le onze de départ qu’à deux reprises sur les cinq dernières sorties du PSG.

Pour rappel, Paris et Tuchel espèrent toujours récupérer Neymar pour le choc contre dimanche après que sa blessure à la cheville a été moins grave que prévue au moment de sa sortie sur civière face à l’OL.

"Ce n’est pas trop sévère, il va faire un nouvel examen. Je ne peux pas dire qu’il jouera contre Lille, mais ce n’est pas impossible non plus", avait déclaré le coach lundi.

La composition du PSG : Rico - Florenzi, Kehrer, Danilo, Kurzawa, Bakker - Herrera, Gueye, Rafinha - Mbappé, Kean