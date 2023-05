PSG – Lorient : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur PSG-Lorient.

Se rapprocher du titre

Leader du championnat avec 75 points, le PSG possède une belle avance sur son dauphin, l'OM, qui compte 67 points. Pour se rapprocher encore du titre, les Parisiens devront se défaite d'une équipe lorientaise joueuse mais dans une mauvaise passe.

Onzième du classement avec 45 points), les Lorientais restent en effet sur une série de cinq matches sans victoire en Ligue 1.

Date, horaire et lieu de PSG – Lorient

Date Dimanche 30 avril 2023 Ville Paris (France) Stade Parc des princes Heure du coup d'envoi 17h05 heure française Compétition 33e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur Jérôme Brisard (France)

Sur quelle chaîne voir le match PSG – Lorient ?

En France, la rencontre entre le PSG et le FC Lorient sera diffusée sur Canal+ Foot et sur Canal+ Sport 360.

Le streaming pour voir le match PSG – Lorient

En France, il sera de possible de voir le match PSG-Lorient en streaming sur l'application MyCanal.

Ligue des Champions, Ligue 1, Top 14, Formule 1, MotoGP, WRC... Vous ne voulez rien rater de tous ces événements sportifs. Abonnez-vous à Canal+ et sa plateforme VOD MyCanal (*)

Les compositions probables de PSG – Lorient

Pour cette rencontre, Christophe Galtier enregistre le retour de Nuno Mendes, absent la semaine passée à Angers. En revanche, Neymar, Kimpembe, Mukiele, Lavallée et Pembélé seront absents tandis que Renato Sanches est incertain.

Du coté de Lorient, Régis Le Bris devra se passer des services de Jean-Victor Makengo, victime d'une entorse du ligament latéral et déjà absent la semaine dernière contre Toulouse. Igor Silva, touché à cuisse lors de l'entraînement de mercredi est très incertain. Julien Ponceau à quant à lui fait son retour à l'entraînement cette semaine et devrait pouvoir figurer dans le groupe lorientais.

Enfin, Julian Laporte et Théo Le Bris, tous deux en réathlétisation, manqueront ce déplacement à Paris.

L'équipe probable du PSG : Donnarumma - Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos - Hakimi, Vitinha, Verrati, Ruiz, Bernat - Messi, Mbappé. L'équipe probable de Lorient : Mvogo - Le Goff, Meïté, Talbi - Cathline, Abergel, Ponceau, Yongwa - Faivre, Le Fée - Koné.

Les statistiques à connaître avant PSG – Lorient

● Le PSG a remporté ses 6 dernières réceptions de Lorient en Ligue 1, n'étant sur une meilleure série que face à Angers (9) et Montpellier (7) parmi les équipes actuellement dans l'élite.

● Le PSG a encaissé au moins 1 but lors de chacun de ses 4 derniers matches face à Lorient en Ligue 1 (6 buts au total). Il n'y a que contre Lens (8) et Lille (5) que le PSG est sur une plus longue série en cours sans clean sheet face à une équipe actuelle de l'élite.

● Le PSG est le seul club ayant remporté l'ensemble de ses rencontres face aux équipes actuellement classées en 2de partie de classement de Ligue 1 cette saison (15/15).

● Le PSG compte 75 points après 32 matches de Ligue 1 2022-2023, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2018-2019 (81). Vainqueur de 24 rencontres, il n'a fait mieux que 3 fois dans son histoire après 32 matches de L1 : en 2015-2016 (25), en 2017-2018 (27) et en 2018-2019 (26).

● Depuis la fin du mercato hivernal le 31 janvier, Lorient n'est que 16e de Ligue 1 (10 points – 2 victoires, 4 nuls, 6 défaites). Les Merlus étaient avant cela 6es du championnat. Ils restent sur 2 défaites (1-3 à Monaco, 0-1 v Toulouse) et pourraient enchaîner un 3e revers consécutif pour la 1re fois cette saison.

● Lorient n'a gagné qu'un seul de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 5 défaites) – le 1er janvier chez la lanterne rouge Angers (2-1) – dont aucun des 7 plus récents (2 nuls, 5 revers).

● Le PSG a encaissé 8.6 buts de moins qu'il n'aurait dû d'après le modèle des Expected Goals cette saison (31 buts encaissés, 39.6 xG contre), seul Lens (-10.5) fait mieux, tandis que seul Monaco (11.7) a inscrit plus de buts qu'espérés d'après ce modèle que le PSG (9.5 – 75 buts, 65.5 xG).

● S'il marque, l'attaquant de Paris Lionel Messi inscrira son 496e but dans les 5 grands championnats européens (aujourd'hui 474 en Liga et 21 en Ligue 1) et deviendra le meilleur buteur de l'histoire du top 5, dépassant Cristiano Ronaldo. Jimmy Greaves complète ce podium avec 366 réalisations.

● S'ils jouent, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes disputeront leur 50e match de Ligue 1, tous avec Paris. Le gardien italien affiche 76.7% de tirs arrêtés dans l'élite en 2022/23, plus de 4 points de mieux que la saison dernière (72.6%).

● Yvon Mvogo a fait son retour dans les buts de Lorient lors de la réception de Toulouse dimanche, pour la première fois depuis sa blessure face à… Paris le 6 novembre dernier. Il affichait alors 70.7% de tirs arrêtés, un pourcentage que son remplaçant Vito Mannone a légèrement dépassé lors de son intérim depuis lors (71.8%).

(*) Cette page contient un lien d'affiliation. Lorsque vous vous abonnez par le biais du lien fournis, nous pouvons percevoir une commission.